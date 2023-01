Prédiction hebdomadaires Bitcoin : 20 000 $ seront-ils la fin du rallye haussier pour BTC ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble sain et prêt à retester l’un des obstacles importants à 19 248 $.

L’activité du réseau montre de l’enthousiasme, mais les mesures en chaîne révèlent que ce mouvement ne peut pas durer.

Deux niveaux clés à surveiller pour inclure 19 248 $ à la hausse et 15 443 $ à la baisse.

Le prix du bitcoin a réagi de manière explosive à la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour décembre, ce qui a provoqué une envolée du prix du BTC. Une fois les choses calmées, les acheteurs ont gagné le bras de fer, ce qui a entraîné une légère reprise qui est sur le point d’atteindre un niveau de résistance significatif.

Cours du bitcoin, IPC américain et perspectives à long terme

Le prix du bitcoin a chuté de 2 % après que les chiffres de l’IPC américain aient atteint 6,5 %, ce qui correspond aux attentes. À la suite de la correction volatile initiale, la reprise a été féroce alors que BTC a enregistré une hausse de 6,7 % au cours des six prochaines heures.

Le graphique sur trois jours de Bitcoin reste le même, sauf que cette fois-ci, la divergence haussière expliquée dans les publications précédentes a entraîné une hausse de 16 % jusqu’à présent. Toute nouvelle augmentation de la pression d’achat poussera la plus grande crypto par capitalisation boursière à retester le point de contrôle du volume de 2022 à 19 248 $, qui est le niveau de volume échangé le plus élevé.

Le niveau susmentionné a servi de plancher de support pour le prix du Bitcoin entre le 21 juin 2022 et le 3 novembre 2022, et on devrait s’attendre à ce qu’il agisse de la même manière que la résistance maintenant. Alors que le prix du Bitcoin est sur le point de retester cet obstacle, les investisseurs doivent s’attendre à une augmentation de la pression de vente et des prises de bénéfices.

Une reprise rapide au-dessus de ce blocus est hautement improbable sans aucune nouvelle significative servant de vent arrière, d’autant plus que les perspectives plus larges pour BTC continuent d’être pour qu’il continue dans une tendance à la baisse.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

La récente augmentation du prix du bitcoin est soutenue par la récente augmentation des adresses actives le 10 janvier, passant de 769 000 à 943 000. Cette croissance de 22% des adresses a prédit la hausse potentielle du BTC. À l’avenir, si cette métrique en chaîne continue de se maintenir au-dessus de 900 000 ou d’atteindre 1 million, les choses pourraient jouer en faveur des traders.

Adresses actives BTC 24h/24

Bien que la récente hausse ne soit que le début de la tendance haussière, elle fait face à un obstacle important à 19 248 $. Ce n’est que si les acheteurs parviennent à surmonter ce blocus que les perspectives haussières se poursuivront. Ne pas le faire pourrait entraîner une forte correction, ce qui est beaucoup plus susceptible de se produire.

Un examen plus approfondi du Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock renforce encore la résistance de 19 000 $ à 20 000 $ mentionnée d’un point de vue technique. Le GIOM note que 3,67 millions d’adresses qui ont acheté près de 2 millions de BTC sont « hors de l’argent » et vont probablement se vendre si le prix du Bitcoin atteint son prix de revient. Ce mouvement pourrait ajouter plus de pression à la poussée à la hausse, soit en bloquant, soit en inversant la tendance actuelle.

Par conséquent, les investisseurs devraient envisager de réserver des bénéfices à 20 000 $ ou avant.

CTB GIOM

Sur une note positive

Si le prix du Bitcoin saisit l’opportunité de transformer les barrières de 19 248 $ à 20 000 $ en une structure de support, cela indiquera le début d’une nouvelle phase du rallye actuel. Dans un tel cas, les participants au marché devraient surveiller de près 25 000 $ et la fourchette entre 28 000 $ et 31 000 $.

La distribution de l’offre de baleines BTC ajoute de la crédibilité à la possibilité d’une tendance à la hausse. En particulier, le nombre d’adresses détenant entre 100 et 10 000 BTC est passé de 15 670 à 16 000. Cette accumulation de 2,1 % provenant des baleines indique déjà une perspective haussière pour le pionnier de la crypto. Si ces investisseurs continuent leur frénésie d’achat, le prix du Bitcoin pourrait passer au-dessus de 20 000 $ et continuer.

Répartition de l’offre BTC par nombre d’adresses

Dans l’ensemble, les traders à court terme doivent faire attention à la situation dans son ensemble, au moins jusqu’à ce que le prix du Bitcoin renverse l’obstacle de 20 000 $ ou soit rejeté par celui-ci. Faire preuve de patience à ce niveau significatif donnera aux traders l’occasion de se positionner dans la bonne direction.