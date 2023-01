Bitcoin Cash bondit de 10% avant le hard fork optimiste de mai | Cryptomonnaie

Les prix du Bitcoin Cash (BCH) ont bondi de près de 10 % au cours des dernières 24 heures, les commerçants faisant la lumière sur les modifications potentielles du réseau avant le hard fork du protocole en mai.

BCH a dépassé les niveaux de résistance de 108 $ à 125 $ vendredi, selon les données des graphiques de prix. L’intérêt d’achat pourrait alimenter un mouvement vers au moins 150 $, où se situe le prochain niveau de résistance.

Un hard fork fait référence à une mise à niveau dans n’importe quel réseau blockchain. Le hard fork de Bitcoin Cash en mai devrait apporter une sécurité et une confidentialité accrues au réseau naissant, avec des plans pour « CashTokens » – qui permettraient des applications décentralisées directement sur Bitcoin Cash, selon les développeurs.

D’autres améliorations proposées déjà verrouillées incluent des tailles de transaction plus petites – qui aident à accélérer les temps de transaction – et une fonctionnalité de contrats intelligents qui pourrait permettre aux applications basées sur Bitcoin Cash d’offrir des paiements récurrents, des échanges de produits dérivés et des opportunités de financement participatif, entre autres utilisations, à Bitcoin Cash utilisateurs.

Le fondateur de Mechanism Capital, Andrew Kang, a noté sur Twitter que les améliorations fondamentales associées à un creux général des prix du BCH ont ouvert la voie à une flambée des prix dans les semaines à venir. « Les graphiques semblent incroyablement bas et prêts pour l’impulsion », a tweeté Kang.

Parmi les autres facteurs fondamentaux susceptibles de renforcer la hausse des prix de Bitcoin Cash, citons qu’il pourrait devenir un cours légal à Saint-Kitts-et-Nevis, un pays des Caraïbes, dès mars 2023. Le plan n’est pas confirmé mais aurait été en cours de discussion en novembre dernier. année.