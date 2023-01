Les commerçants de crypto parient déjà sur le « hard fork de Shanghai » d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le passage historique d’Ethereum l’année dernière à un réseau de preuve de participation – connu sous le nom de « la fusion » – a été l’une des plus grandes histoires de l’année sur les marchés de la cryptomonnaie.

Désormais, tous les regards sont rivés sur la prochaine mise à jour majeure d’Ethereum qui devrait avoir lieu en mars, connue sous le nom de « hard fork de Shanghai », qui permettra aux participants du réseau de débloquer l’éther (ETH) qu’ils avaient misé sur la blockchain, inaccessible depuis des mois.

La décision d’aller de l’avant avec Shanghai a été annoncée en décembre, éclipsée à l’époque par un sentiment aigre alors que l’industrie de la cryptomonnaie faisait face aux retombées de l’effondrement épique de l’échange FTX de Sam Bankman-Fried.

Une nouvelle année est arrivée, apportant peut-être une table rase, et les analystes cryptomonnaies aiguisent leurs crayons sur la façon dont l’éther pourrait se négocier à travers la prochaine grande étape d’Ethereum.

Ether s’échangeait récemment en hausse de 12 % jusqu’à présent en 2023 pour atteindre 1 410 $. Plusieurs jetons de gouvernance des meilleurs produits de jalonnement liquide ont également augmenté, avec Lido DAO (LDO) bondissant de 53 % au cours des sept derniers jours et de 92 % au cours des 30 derniers jours, selon les données de CoinGecko.

Mais l’incertitude concernant la mise à niveau d’Ethereum a également flotté sur le marché, certains commerçants commentant le faible ratio de mise actuel de la blockchain par rapport à d’autres blockchains de preuve de participation. Les jalonneurs ETH videront-ils leurs jetons sur le marché libre une fois qu’ils seront déverrouillés, ou doubleront-ils dans une nouvelle ère de jalonnement généralisé de la blockchain ?

« La fusion a été une étape importante et une réalisation pour Ethereum », a écrit Coin Metrics dans une note de newsletter. « Mais en 2023, les participants à l’écosystème Ethereum continueront également à se débattre avec la dynamique complexe de la preuve d’enjeu. »

CoinDesk s’est entretenu avec cinq commerçants et analystes de cryptomonnaie pour compiler leurs principales réflexions et prédictions sur l’impact sur le marché de la mise à niveau de Shanghai.

Le commerçant de crypto Thomas Kralow s’attend à voir un mouvement à la baisse à court terme pour l’ETH juste avant et après la mise à niveau en raison de « la liquidité quotidienne ne suivant pas l’offre d’ETH non jalonné ». Il note également « le fait qu’avril est la date limite pour les impôts, ce qui n’aidera pas non plus car beaucoup de ventes ont généralement lieu pendant la période fiscale ». Il a prédit que la baisse potentielle des prix ne dépasserait pas 15 à 20 % et que l’ETH devrait se redresser rapidement. Selon Kralow, la mise à niveau de Shanghai, si elle réussit, jettera les bases d’une autre mise à niveau importante – le proto-danksharding, également connu sous le nom d’EIP 4844 – plus tard cette année, ce qui rendrait Ethereum plus évolutif grâce au partage. « Inutile de dire que de telles améliorations seront incroyablement haussières pour Ethereum, et toute pression de vente à court terme sera entièrement ou au moins partiellement rachetée », a-t-il déclaré.

Jeff Dorman, directeur des investissements de la société de gestion d’actifs numériques Arca : « La plupart des investisseurs ont maintenant entendu parler de la blockchain et veulent en quelque sorte gagner de l’argent si la blockchain réussit. Au cours des cinq dernières années, presque tous les investisseurs ont essayé de trouver différentes façons d’exprimer ce thème. Mais pour la toute première fois, nous sortons d’un marché baissier avec un véritable marché de produits », qui comprend quatre domaines : bitcoin, stablecoins, jetons non fongibles (NFT) et finance décentralisée (DeFi). «Si vous voulez exprimer tous ces domaines de la blockchain avec un seul investissement, ce serait Ethereum. Il a enveloppé le bitcoin, la plus grande présence de stablecoin, la plus grande présence de NFT et la plus grande présence de DeFi », a-t-il déclaré, ajoutant:« À certains égards, l’ETH est essentiellement un indice crypto maintenant. Dorman a déclaré qu’il ne s’inquiéterait pas de la pression potentielle de vente résultant du déverrouillage de l’ETH jalonné après la mise à niveau: «Il pourrait y avoir une demande refoulée pour obtenir des liquidités de ceux qui n’en avaient pas depuis environ six mois, mais qui seront facilement remplacés par des personnes qui n’ont pas misé la première fois parce qu’elles avaient besoin de liquidités.

Lucas Outumuro, responsable de la recherche au sein de la société d’analyse et de données cryptomonnaies IntoTheBlock, a écrit dans une newsletter que les retraits d’ETH seront traités via une file d’attente avec un maximum d’environ 43 000 ETH jalonnés autorisés à sortir par jour. « Sur cette base, il faudrait plus d’un an pour que les 15,91 millions d’ETH jalonnés soient retirés, empêchant les retraits massifs et atténuant la pression de vente », a-t-il déclaré. « Le fait que les personnes qui jalonnent puissent désormais se retirer, même si elles doivent faire partie d’une file d’attente, pourrait à son tour encourager davantage de personnes à jalonner. »

Kunal Goel, analyste de recherche de Messari, a écrit dans un rapport que la quantité totale d’éther jalonnée augmentera probablement après Shanghai. Goel a souligné qu’Ethereum reste le ratio de jalonnement le plus bas par rapport aux autres grandes chaînes de preuve de participation (le ratio de jalonnement des autres chaînes importantes varie entre 46% et 97%). Après la mise à niveau de Shanghai, une fourchette de 30 à 50 % du ratio de jalonnement d’Ethereum « semble raisonnable ». Il a également prédit que les protocoles de jalonnement liquide Lido et Rocket Pool bénéficieront d’une augmentation du ratio de jalonnement de l’ETH après Shanghai, tandis que les protocoles décentralisés sans confiance devraient connaître une croissance séculaire.

Brent Xu, fondateur et PDG de la plateforme d’emprunt et de prêt basée sur Cosmos Umee, s’attendait à « une certaine pression de vente » après la mise à niveau de Shanghai. Il a déclaré que, comme Cosmos, les dérivés de jalonnement liquide d’Ethereum sont actuellement confrontés à des risques de centralisation auxquels « tout le monde ne leur fait pas confiance », bien qu’il s’attende à ce qu’après la mise à niveau de Shanghai, les dérivés de jalonnement liquide « diminuent considérablement » le jalonnement d’ETH. Il a ajouté: « C’est une danse entre la préparation du protocole de preuve de participation et la décentralisation et la confiance des gens envers les protocoles de jalonnement liquide. »