Hedera Hashgraph Prediction : les investisseurs satisfaits des récentes avancées de HBAR | Cryptomonnaie

Le prix de Hedera Hashgraph a augmenté de 30 % depuis le début de 2023.

HBAR pourrait remonter vers des niveaux de liquidité supérieurs de 10 % à la valeur marchande actuelle à 0,057 $.

Une rupture de 0,042 $ pourrait invalider le potentiel haussier.

Le prix de Hedera Hashgraph est devenu parabolique ces derniers jours, franchissant les barrières de résistance précédentes entre la zone de 0,030 $ et 0,040 $. Au 12 janvier, le jeton de contrat intelligent évolutif se situait 30 % au-dessus du prix d’ouverture de janvier de 0,036 $. En approfondissant les aspects techniques, il semble que quelque chose de profondément différent se produise lors de la flambée soudaine des prix par rapport aux rallyes précédents.

Hausse des prix de Hedera Hashgraph

Le prix Hedera Hashgraph se vend actuellement aux enchères à 0,047 $ après avoir affiché un rendement de 3 % pour les traders entrés sur le marché 24 heures plus tôt et une hausse de 17 % sur la semaine. L’indicateur de volume est utilisé pour évaluer le comportement du marché, et la dynamique montre une augmentation significative des transactions. Plus précisément, 1,1 milliard de dollars de transactions ont eu lieu lors du pic de tendance haussière de HBAR.

Depuis l’afflux initial, qui a doublé la plage de volume de HBAR tout au long du mois de décembre selon l’API d’échange BING), l’indicateur de volume est resté élevé dans la zone de 700 000 $ tout au long de la semaine.

Sur la base des paramètres accrus, on pourrait dire que les acteurs à forte capitalisation sont impliqués dans le rallye actuel de la tendance haussière de HBAR, un facteur nécessaire pour de véritables retournements de marché.

Les prochaines zones cibles haussières se situent à 10 % au-dessus du prix HBAR actuel à 0,057 $. Les niveaux de liquidité étaient des points pivots essentiels avant la coulée de boue de 25% de HBAR qui s’est produite tout au long de l’hiver.

Pour que les traders entrent sur le marché, l’invalidation haussière enfreindrait la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 0,042 $. Une rupture de barrière pourrait finalement déclencher une cascade de ventes pour cibler le plus bas de 2022 à 0,035 $. Le prix HBAR pourrait baisser de 25% si les baissiers réussissaient.

Graphique HBAR/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire, mais les haussiers devront franchir la moyenne mobile simple de 21 jours à 0,0410 $ pour prendre au sérieux le rallye de la contre-tendance. Une brèche au-dessus de la barrière pourrait induire un pic vers la zone de liquidité moyenne de 0,050 $. HBAR augmenterait de 45% si les traders réussissaient.