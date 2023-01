Gemini et Genesis accusés par la SEC d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières en utilisant le programme Earn | Cryptomonnaie

Gemini et Genesis, selon la Securities and Exchange Commission, ont offert des titres non enregistrés au public.

La SEC a réitéré que les programmes de chargement de crypto doivent se conformer à la législation sur les valeurs mobilières et demander des sanctions civiles pour Gemini et Genesis.

Plus tôt cette semaine, le co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, a appelé le PDG de la société mère de Genesis DCG, Barry Silbert, inapte et a mis fin au partenariat du programme Earn.

Gemini et Genesis ont fait la une des journaux pendant des semaines après l’arrêt du retrait par Genesis en novembre 2022. Le PDG de Gemini, Cameron Winklevoss, a tenté de régler la situation en appelant Barry Silbert, PDG de la société mère de Genesis, Digital Currency Group, mais en vain. . Aujourd’hui, la Securities and Exchange Commission (SEC) a pris l’affaire en main.

Gemini contre Genesis contre SEC

Gemini et Genesis, malgré leurs différences, sont devenus les destinataires de la colère de la SEC lorsque l’autorité de régulation a accusé les deux sociétés de violation de la loi sur les valeurs mobilières. Selon la commission, les deux fournisseurs de services de cryptomonnaie, par le biais de leur programme Earn, offraient des titres non enregistrés aux investisseurs de détail.

Le programme Gemini Earn a été géré en partenariat avec Genesis, qui a réalisé le processus de génération de revenus à partir des dépôts des clients qui ont été remboursés sous forme d’intérêts aux utilisateurs. Le programme a attiré plus de 340 000 utilisateurs qui ont collectivement déposé plus de 900 millions de dollars sur leurs comptes. Après l’arrêt des retraits, cet argent est resté bloqué chez Genesis.

Bien que pour des raisons techniques, la responsabilité de restituer les fonds des clients incombe à Genesis, la SEC ne cherche actuellement pas à poursuivre cette affaire. L’autorité de régulation tient à poursuivre la violation de la loi et les fautes présumées. Parlant du même président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré :

«Les accusations d’aujourd’hui s’appuient sur des actions antérieures pour indiquer clairement au marché et au public investisseur que les plateformes de prêt de crypto et autres intermédiaires doivent se conformer à nos lois éprouvées sur les valeurs mobilières. Cela protège au mieux les investisseurs. Il favorise la confiance dans les marchés. Ce n’est pas facultatif. C’est la loi. »

La SEC a déposé la plainte auprès du tribunal de district américain du district sud de New York le 12 janvier contre Gemini et Genesis. Par le biais de cette plainte, la commission demande « une injonction permanente, la restitution de gains mal acquis plus des intérêts avant jugement et des sanctions civiles ».

Gemini met fin à sa relation avec Genesis

Après avoir échoué à établir une communication et un terrain d’entente avec Barry Silbert, le co-fondateur de Gemini a exigé le retrait du premier de DCG. Selon Winklevoss, Silbert était inapte et déraisonnable en tant que PDG et a exigé sa destitution.

De plus, Genesis a également mis fin au partenariat du programme Earn qu’il avait avec Genesis. Informer leurs clients de la même chose dans un e-mail mardi. Le prêteur crypto a déclaré que la résiliation de l’accord obligerait Genesis et DCG à payer le dépôt de 900 millions de dollars à ses utilisateurs.