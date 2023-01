L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dit qu’il n’a pas volé de fonds, accuse le PDG de Binance, CZ, de l’effondrement | Cryptomonnaie

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a publié le « FTX Pre-Mortem Overview » discutant de l’insolvabilité de FTX international.

Sam Bankman-Fried a déclaré qu’il avait proposé d’apporter toutes ses actions Robinhood à condition que l’équipe de faillite couvre ses frais juridiques.

Sam Bankman-Fried a également afirmé que les avocats de FTX avaient fait pression sur lui pour faire de John Ray le nouveau PDG, ce qui avait entravé sa tentative de récupérer les fonds des clients.

La saga FTX a noté un autre développement majeur jeudi alors que l’ancien PDG de l’échange en faillite, Sam Bankman-Fried (SBF), s’est présenté pour présenter sa version de l’histoire dans un article de blog intitulé « FTX Pre-Mortem Overview ». Discutant de la chute de FTX et de sa société sœur Alameda Research, le fondateur en disgrâce a expliqué qu’il était innocent de toutes les accusations portées contre lui.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, réapparaît

La procédure de mise en faillite de FTX sous la direction du nouveau PDG John Ray a permis de récupérer près de 5 milliards de dollars. Cependant, selon l’ancien chef, Sam Bankman-Fried, la décision de faire de Ray le PDG a fait l’objet de pressions sur lui, ce qui a entraîné l’échec de la récupération des fonds pour rétablir la santé des clients.

Dans un article de blog publié par Bankman-Fried le 12 janvier, l’ancien PDG de FTX a évoqué les développements survenus au cours des deux derniers mois qui ont conduit à la faillite de l’échange de crypto-monnaie.

Parlant de la faillite, Sam Bankman-Fried a déclaré que la branche américaine de FTX était toujours solvable avec plus de 350 millions de dollars en espèces. Cependant, la position de FTX international était liée à Alameda Research, à propos de laquelle Bankman-Fried a déclaré :

« … alors qu’Alameda est devenue illiquide, FTX International l’a fait aussi, car Alameda avait une position de marge ouverte sur FTX ; et la ruée sur la banque a transformé cette illiquidité en insolvabilité. »

Selon Sam Bankman-Fried, FTX international disposait d’environ 8 milliards de dollars d’actifs de liquidité variable au moment de la nomination de John Ray. L’ancien dirigeant a maintenu sa position sur la possibilité de récupérer les fonds des clients en collectant des fonds comme il l’a dit,

« Je pense que si FTX International avait eu quelques semaines, il aurait probablement pu utiliser ses actifs et ses capitaux illiquides pour lever suffisamment de financement pour rendre ses clients sensiblement entiers. »

Il a également blâmé le fondateur et PDG de Binance, ChangPeng Zhao (CZ), pour l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie. Selon Bankman-Fried, le tweet publié par CZ parlant de la vente FTT de Binance a conduit à une vente de panique généralisée, entraînant le crash et la crise de liquidité qui a suivi.

Dans le cadre de la sortie de Binance des actions FTX l’année dernière, Binance a reçu environ 2,1 milliards de dollars américains équivalents en espèces (BUSD et FTT). En raison de récentes révélations qui ont été révélées, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos livres. 1/4 – CZ Binance (@cz_binance) 6 novembre 2022

Sam Bankman-Fried affirme qu’il n’a pas caché de fonds

L’ancien PDG a réitéré son innocence dans le message, déclarant qu’il n’avait ni volé de fonds ni caché des milliards de dollars. Il a déclaré que la quasi-totalité de ses actifs « étaient et sont toujours utilisables » pour prendre en charge les clients FTX. Il ajouta,

« J’ai, par exemple, proposé de contribuer la quasi-totalité de mes actions personnelles dans Robinhood aux clients – ou 100%, si l’équipe du chapitre 11 honorait mon indemnisation des frais juridiques D&O. »

Plus tôt cette semaine, comme l’a rapporté Netcost-Security, les avocats de la faillite de FTX ont récupéré plus de 5 milliards de dollars d’actifs allant de l’argent liquide à la crypto-monnaie liquide et aux titres de placement liquides. L’avocat a également accusé Alameda d’avoir dépensé l’argent des clients pour acheter des avions et organiser des fêtes.

Cependant, Sam Bankman-Fried, dans son message, a déclaré qu’Alameda avait perdu de l’argent en raison du krach boursier car il n’était pas couvert de manière adéquate, ressemblant à Three Arrows Capital.