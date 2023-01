Les crimes cryptomonnaies atteignent des chiffres époustouflants, 20 milliards de dollars de crypto-monnaies perdues à cause des piratages et des exploits | Cryptomonnaie

En 2022, les adresses illicites ont reçu pour 20 milliards de dollars d’actifs de crypto-monnaie, selon le tracker de renseignement crypto Chainalysis.

8,8 milliards de dollars du volume des transactions illicites de 2022 provenaient d’activités associées à des entités sanctionnées.

La part de toutes les activités de crypto-monnaie associées à des transactions illicites a presque doublé d’une année sur l’autre.

Le marché de la crypto-monnaie était en proie à des activités criminelles, des piratages, des exploits, des entreprises fraudant des investisseurs et mélangeant des fonds avec des entités liées, en 2022. C’est ce que dit un rapport publié par le traqueur de crypto-intelligence Chainalysis, qui a retracé l’activité en chaîne de fonds et d’entités illicites, et a noté une forte augmentation d’une année sur l’autre de la part de l’activité criminelle dans l’écosystème.

Lisez également: L’US CPI publiera-t-il le prix du bitcoin à 16 500 $?

Les crimes cryptomonnaies à leur pire en 2022, la valeur totale des actifs reçus par les entités criminelles dépasse les 20 milliards de dollars

Les commerçants de crypto-monnaie ont perdu leurs fonds à cause de la faillite, de l’insolvabilité et de l’utilisation illicite des fonds des entreprises en 2022. La valeur totale de Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs cryptomonnaies qui ont touché des portefeuilles associés à des activités criminelles a dépassé 20 milliards de dollars. Le nombre a grimpé de 11,11 % depuis 2021, comme le montre le graphique ci-dessous.

Valeur de crypto-monnaie reçue par des adresses illicites

Les chiffres du tableau ci-dessus n’incluent pas les crimes natifs non cryptomonnaies tels que le blanchiment d’argent et le trafic de drogue qui impliquent l’utilisation de la cryptomonnaie et ne sont pas directement liés à l’écosystème.

Étonnamment, 44 % du volume des transactions illicites de 2022 provenaient d’activités associées à des entités sanctionnées. Cela survient alors que 2022 marque une année où l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a lancé certaines des sanctions les plus difficiles à appliquer.

L’OFAC est une agence de renseignement financier et d’exécution du département du Trésor américain. L’agence a sanctionné trois entreprises notables : Hydra, Tornado Cash et Garantex : toutes trois sont associées au marché du darknet. L’agence a sanctionné près de 350 adresses et 10 entités liées à la cryptomonnaie.

Malgré les sanctions de l’OFAC, la bourse russe Garantex a poursuivi ses opérations. Les transactions associées à Garantex ou à tout autre service de cryptomonnaie sanctionné représentent, à tout le moins, un risque de conformité substantiel pour les entreprises soumises à la juridiction américaine, y compris des amendes et des accusations criminelles potentielles.

Dans l’ensemble, la part de l’activité cryptomonnaie associée aux adresses illicites a doublé, passant de 0,12 % en 2021 à 0,24 % en 2022.