Prédiction des prix UNI: Uniswap voit les commerçants pomper le prix alors que l’inflation américaine s’aligne | Cryptomonnaie

Le prix d’Uniswap se déchaîne alors que les traders réévaluent les contrats à terme de la Fed américaine d’une hausse de 50 à 25 points de base en février.

UNI voit les traders prêts à dépasser le niveau de résistance mensuel R1.

Attendez-vous à voir un obstacle restant sur le chemin avant qu’UNI ne puisse rallier 25%

Le prix d’Uniswap (UNI) s’est renforcé jeudi après la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis. Bien que les données soient conformes aux estimations, les marchés n’ont pas été déçus car l’inflation globale continue de ralentir. Sur le dos de cela, le billet vert s’est affaibli, les actions ont bondi et les crypto-monnaies se sont redressées.

Uniswap se déchaîne à l’approche du niveau pivot de la Fed

Le prix Uniswap voit actuellement des traders frapper contre le niveau de résistance mensuel R1 près de 6,20 $. Une fois franchi là-bas, un seul élément empêche UNI de compenser toutes les pertes subies à l’automne 2022. Les traders ont même revalorisé les contrats à terme de la Fed américaine de 50 points de base à 25 points de base pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine en février. .

UNI pourrait donc se négocier à la hausse dans les mois à venir, car cette révision des prix par rapport aux projections de la Fed américaine indique que plus d’argent pourrait être libéré pour être investi dans des crypto-monnaies et d’autres actifs à risque. Attendez-vous à une action des prix agitée, et une fois la poussière retombée sur l’impression d’inflation, l’UNI devrait dépasser la moyenne mobile simple sur 200 jours à près de 6,40 $. Cela ouvrirait la voie à un rallye jusqu’à 7,80 $ et à un bénéfice de 25 % en deux mois.

Graphique journalier UNI/USD

Le gros risque est qu’il se passe encore beaucoup de choses d’ici la première réunion de la Réserve fédérale américaine en février pour obtenir la confirmation de ce possible ralentissement des hausses de taux. Tout commentaire ou point de données indiquant une reprise de l’inflation ferait reculer les perspectives d’une hausse de 50 points de base sur la table. Attendez-vous à ce qu’UNI revienne à 5,60 $ à la recherche d’un support au SMA de 55 jours et au pivot mensuel.