Dernières nouvelles : l’IPC américain conforme aux estimations offre de bonnes perspectives à plus long terme pour la crypto | Cryptomonnaie

Les données sur l’inflation aux États-Unis s’établissent à 6,5 % en glissement annuel et à -0,1 % en glissement mensuel.

Le prix Ethereum devient rouge, tandis que le prix Bitcoin recule un peu.

Attendez-vous à ce que ce soit un peu décevant pour le moment, et une fois la poussière retombée, le rallye reprendra.

Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont fait parler d’eux tout au long de la semaine car il s’agissait du premier grand chiffre après le rapport sur l’emploi aux États-Unis de la semaine dernière. Les chiffres de l’inflation sous-jacente et globale sont conformes aux attentes, car plusieurs composantes clés continuent de se modérer et ouvrent la porte à la normalisation de l’environnement des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine. Ce nombre ne déclenchera pas un remaniement massif ou un changement de sentiment. Au lieu de cela, le rallye se poursuivra mais prendra un peu plus de temps pour arriver là où les traders le souhaitent.

Ethereum et Bitcoin devraient gagner 20% d’ici mars

Les marchés étaient sur les nerfs ce jeudi alors que les chiffres de l’inflation américaine sortaient. Le billet vert était la référence globale et le guide sur ce que feraient les autres classes d’actifs. Avec le DXY dans le rouge et l’EUR/USD déchirant 1,08 dans des échanges agités, il est clair que c’est un peu décevant. Le rallye est encore très intact cependant. Attendez-vous à ces petits fondus et petites baisses sur les graphiques car d’ici vendredi ou au cours du week-end, la poussière se déposera et l’achat d’actifs à risque redémarrera une fois de plus.

BTC n’a fait qu’un petit pas en arrière mais reste dans le vert avec plus de 1,5% de gains sur le tableau des cotations. Attendez-vous à ce que Bitcoin grimpe plus haut vers 19 036 $ avec le niveau mensuel R2 juste au-dessus de là, déclenchant une prise de bénéfices une fois que l’action des prix y arrivera plus tard cette semaine ou d’ici la fin de ce mois. À long terme, 21 969 $ est le niveau à surveiller pour ce premier trimestre au rythme actuel, et BTC pourrait imprimer des gains de plus de 20 %.

Graphique journalier BTC/USD

Pour l’ETH, il sera essentiel de voir si les traders peuvent clôturer au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours pour consolider le niveau et transformer la SMA à 200 jours en support. Si le prix Ethereum peut gérer cela, attendez-vous alors à voir au moins 15 000 $ à gagner comme un niveau psychologique important pour cette semaine. Une fois ces cases cochées, attendez-vous à voir 1 688 $ d’ici la fin de ce trimestre, avec un gain similaire de 20 % à celui de l’évolution des prix du Bitcoin.



Graphique journalier ETH/USD

Les traders expérimentés remarqueront que les deux crypto-monnaies se négocient dans le territoire de survente de l’indice de force relative (RSI). Cela indique que pour l’instant l’action des prix devra bientôt se calmer un peu. Un pas en arrière ne serait pas illogique car l’inflation reste collante, et on pourrait voir la Fed s’en tenir à son cycle de hausse avec une petite baisse vers des niveaux plus favorables. Le prix Ethereum verrait un support à 17 000 $ et le prix Bitcoin près de 13 000 $.