Cette pièce de confidentialité joue un rôle crucial parmi les traders à terme, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Le prix de Monero a augmenté sans se soucier de la tendance de Bitcoin.

Monero est une « pièce privée » conçue pour protéger l’identité des utilisateurs et leurs transactions.

Au cours de son ascension, les traders l’ont largement utilisé pour couvrir leurs positions courtes risquées.

Depuis que le récit a basculé, XMR peut désormais être utilisé pour couvrir les positions longues.

Le prix de Monero (XMR) a montré une ascension constante depuis le 9 novembre 2022, sans recul ni correction majeurs. Bien que ce rallye lent et discret ait été impressionnant, les investisseurs doivent penser à deux étapes à l’avance pour se préparer à la suite.

L’action des prix Monero comme couverture pour les commerçants

Le prix de Monero a gonflé de 44 % au cours des deux derniers mois environ. Bien que l’ampleur de cette ascension ne soit pas impressionnante, les investisseurs doivent porter une attention particulière aux reculs au milieu des effondrements du marché de la cryptomonnaie.

XMR a augmenté plus fortement depuis les creux de crash du 9 novembre par rapport à Bitcoin qui s’est déplacé latéralement. Cela peut être vu dans le graphique ci-dessous, qui montre le prix Monero en bleu et le prix Bitcoin dans le volet ci-dessous en orange. . Bien qu’il existe une corrélation entre XMR et BTC, l’ampleur des baisses de Monero est comparativement plus faible, ce qui en fait une pièce parfaite pour se protéger contre les positions longues ou courtes risquées.

Graphique XMR/USDT contre BTC/USDT sur 4 heures

Une preuve supplémentaire peut être vue dans le graphique ci-joint ci-dessous, qui montre l’intérêt ouvert (OI) et le delta de volume cumulé (CVD), qui montrent tous une tendance claire. Le CVD est essentiellement la différence entre les volumes d’ordres d’achat et de vente. S’il augmente, il tend également à être un précurseur d’augmentations similaires du prix de l’actif.

OI donne aux investisseurs une image du nombre ou de la quantité d’ordres ouverts pour un actif particulier. Si l’OI augmente alors que le CVD augmente, c’est un signe d’ouverture de positions longues. Cependant, si l’OI augmente avec un pic de pression de vente, c’est-à-dire une baisse du CVD, cela indique que des positions courtes sont ouvertes.

De même, une baisse de l’OI avec un pic de pression de vente indiquerait que les positions courtes sont ouvertes.

À partir du 9 novembre 2022, les investisseurs peuvent noter que le CVD à terme est passé de 77 millions de dollars à 192 millions de dollars. Bien que lent, le CVD au comptant a également augmenté avec lui, ce qui révèle que le rallye XMR a été principalement motivé par l’intérêt des traders à terme.

La combinaison des lectures CVD, qui indiquent une frénésie d’achat massive avec la hausse de l’OI, indique que des positions longues ont été ouvertes.

Graphique XMR/USDT sur 1 jour

Quelle est la prochaine étape pour XMR dans les plans des traders à terme ?

Bien que ces mesures fournissent une description précise de ce qui s’est passé jusqu’à présent, l’indicateur dans le panneau inférieur du graphique, la mesure des liquidations agrégées, nous aide à prévoir ce qui pourrait suivre pour Monero.

Le graphique des liquidations montre que pendant sa montée en puissance, quelques positions courtes (barres rouges) ont été liquidées. Cependant, à la fin du rallye, le nombre de positions courtes liquidées est passé d’un maigre 120 000 $ à 406 000 $ en 11 jours.

Un tel développement se produit pour deux raisons : Il y a eu un mouvement massif et volatil à la hausse

Les teneurs de marché ou les investisseurs en argent intelligent gèrent la liquidité en piégeant les traders précoces (avec une montée mineure après une formation de sommet local évidente) avant de déclencher une correction du marché.

Dans ce cas, les deux points sont valables. Ainsi, la manipulation actuelle combinée à un OI en baisse brosse un tableau selon lequel les positions longues sont déchargées avec une punition simultanée des premiers baissiers. Dès lors, cette évolution pourrait être le signe d’un retournement du marché à la baisse.

Alors que le prix du Bitcoin grimpe et soutient le marché de la cryptomonnaie avec lui, le court XMR comme couverture contre ces positions longues pourrait être la meilleure voie à suivre. Les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse de 8% pour retester 152,89 $, ce qui est le point médian de la fourchette haute de 96,38 $ à 209,41 $.

Graphique XRM/USDT sur 1 jour

Une rupture de cette structure de support pourrait déclencher une vente massive qui pourrait faire chuter le prix du XMR à 142,19 $. Cette décision invaliderait les perspectives haussières que Monero a développées après avoir dépassé la ligne de tendance à la baisse de cinq mois. Dans un tel cas, XMR pourrait descendre jusqu’à 138 $ à la recherche d’un niveau de support.