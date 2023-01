Nombre de passes ETH jalonnées 16M | Cryptomonnaie

Près de quatre mois après le passage réussi d’Ethereum à un réseau de preuve de participation, la deuxième plus grande blockchain par capitalisation boursière a franchi une autre étape majeure. Plus de 16 millions d’éthers (ETH) ont été déposés dans le contrat de jalonnement Beacon Chain d’Ethereum, selon les données d’Etherscan.

Le chiffre de 16 millions d’ETH constitue plus de 13,28% de l’offre totale d’éther et représente près de 22,38 milliards de dollars aux prix actuels. Cela survient près de deux ans après la mise en service du contrat de jalonnement d’Ethereum en 2020, lorsque la chaîne Beacon de preuve de participation du réseau a été introduite pour la première fois.

Les validateurs – les personnes qui aident à faire fonctionner le réseau Ethereum – « jalonnent » ETH pour avoir une chance d’écrire et d’authentifier des transactions dans le grand livre de la blockchain. Les fonds jalonnés sont bloqués avec le réseau et génèrent des intérêts, mais ils seront impossibles à retirer avant la mise à niveau du réseau à Shanghai, qui n’est pas prévue avant mars 2023 environ.

Bien que le nombre croissant d’ETH jalonnés puisse être interprété comme un signe prometteur pour la sécurité et l’adoption d’Ethereum, il augmentera sans aucun doute la pression sur les principaux développeurs du réseau pour accélérer le travail afin de permettre les retraits.

Équilibre d’éther dans le contact de jalonnement de la chaîne Beacon d’Ethereum (Etherscan)

Les données de Nansen indiquent que le nombre de déposants de jalonnement uniques s’élève à environ 92 500, et les données provenant de BeaconScan montrent que le nombre de validateurs actifs est d’environ 498 000.

Une plus grande quantité d’ETH jalonnés devrait théoriquement rendre plus difficile pour un acteur individuel de saboter la chaîne Ethereum. Cependant, l’essentiel de la participation d’Ethereum appartient actuellement à une poignée de grands acteurs, ce qui alimente la crainte que le contrôle de la chaîne ne devienne trop centralisé.

Principaux déposants du contrat de jalonnement Beacon Chain d’Ethereum (Nansen)

Sur les 16 millions d’ETH jalonnés, environ 4,65 millions ont été jalonnés via Lido – une sorte de collectif de validateurs axé sur la communauté. Lido, Coinbase, Kraken et Binance, les quatre plus grands validateurs d’Ethereum, détiennent une part de 55,88 % de tous les ETH jalonnés, selon Nansen.

Le nombre d’ETH jalonnés a grimpé d’environ 16,68 % depuis la fusion en septembre 2022, lorsqu’Ethereum a abandonné son ancien mécanisme de consensus de preuve de travail. La fusion a complètement fait la transition de la blockchain Ethereum vers un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS), qui a abandonné le processus d’extraction de crypto-monnaie énergivore de la preuve de travail au profit du système de jalonnement actuel.