First Mover Asia : le prochain avraham eisenberg ne sera pas un « Script Kiddie » alimenté par ChatGPT | Cryptomonnaie

Prix: Bitcoin a augmenté pour la 10e fois en 12 jours, poussant 18 000 $ pour la première fois depuis la mi-décembre, dans un mercredi principalement vert.

Insights : le prochain Avraham Eisenberg ne sera pas un « Script Kiddie » de ChatGPT

Bitcoin pousse vers 18 000 $

Par Bradley Koeun

Quelques jours seulement après que le bitcoin (BTC) a franchi le seuil de prix de 17 000 $ pour la première fois depuis des semaines, la plus grande crypto-monnaie est maintenant sur le point de prendre 18 000 $.

La question est maintenant de savoir si le rallye peut durer ; bitcoin a gagné au cours de 10 des 12 derniers jours. L’analyste des marchés de CoinDesk, Glenn Williams Jr., a examiné les données de la blockchain pour obtenir des indices sur les perspectives.

Au moment de mettre sous presse, BTC changeait de mains autour de 17 900 $, en hausse de 2,8 % au cours des dernières 24 heures. L’indice du marché CoinDesk (CMI) a augmenté de 3%.

La dernière publication du gouvernement américain sur les chiffres de l’inflation les plus suivis, l’indice des prix à la consommation, doit être publiée jeudi, couvrant les hausses de prix en décembre. La question est de savoir si le rapport montrera une baisse suffisamment importante de l’inflation pour justifier un ralentissement du resserrement monétaire par la Réserve fédérale.

« Les détenteurs d’actifs à risque tels que la cryptomonnaie espèrent une impression de l’IPC en douceur pour signaler un apaisement de l’inflation », a écrit mercredi la société d’analyse FundStrat dans une note aux clients.

Selon Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda, de nombreux investisseurs institutionnels restent prudents malgré le rallye de cette semaine.

« Si l’appétit pour le risque reste intact après le rapport sur l’inflation, le bitcoin pourrait faire une autre course au niveau de 18 500 $ », a prédit Moya mercredi. « Si les prix de base s’avèrent inquiétants, le bitcoin pourrait retomber vers les plus bas de décembre. »

DeFi est trop complexe pour ChatGPT

Par Sam Reynolds

Il y a quelques jours, Ars Technica a couvert un cas d’utilisation intéressant et novateur du chatbot IA ChatGPT, qui, au cours de ses quelques mois d’existence, a été utilisé pour tout, du plagiat à la mise à disposition d’analyses décisionnelles haut de gamme plus accessibles.

Les enfants fabriquent maintenant des outils de piratage.

C’est le retour des script kiddies.

Au milieu des années 1990, bien avant l’époque du dark web, les entreprises américaines craignaient les pirates. L’économie du pays s’est rapidement informatisée, mais malgré les incroyables gains d’efficacité que cela a entraînés, la sécurité informatique était encore assez peu sophistiquée à l’époque.

De cette époque sont nés quelques noms légendaires, comme Kevin Mitnick, qui a fait irruption dans les réseaux de géants commerciaux comme Apple et Motorola tout en échappant au Federal Bureau of Investigation (FBI) américain pendant des années, aux groupes de hackers Legion of Doom et Masters of Deception. , qui se sont affrontés avec des hacks de plus en plus grandioses dans un jeu de surenchère (l’actuel PDG de Decrypt, Josh Quittner, a documenté cela pour WIRED en 1994 et a ensuite écrit un livre à ce sujet).

Mais dans l’ombre de ces groupes se trouvait une autre classe de hackers appelés « script kiddies ». Généralement adolescents ou jeunes adultes, ils n’avaient pas le savoir-faire pour créer des exploits à partir de zéro. Au lieu de cela, ils se sont cachés sur les forums de hackers fréquentés par ces noms notables et ont utilisé les exploits qu’ils ont développés pour semer le chaos.

Comme le documente Ars Technica, grâce à la capacité de ChatGPT à créer du code, la possibilité pour les pirates peu ou moyennement qualifiés d’obtenir un avantage est énorme. Tout, de la production de bots pour le vol d’informations à la création de tout nouveaux marchés darknet pour le commerce illicite, est désormais possible pour le profane.

Mais qu’est-ce que cela indique pour DeFi?

L’avenir de la finance est certainement défini comme ayant une sécurité de mauvaise qualité. Selon la base de données REKT de DeFi Yield, plus de 50 milliards de dollars ont été perdus au cours de la dernière année à cause des exploits DeFi.

(Base de données REKT DeFiYield.app)

Maintenant, ce ne sont pas tous des hacks. Certains d’entre eux étaient des exploits. Dans le cas de Mango Markets, par exemple, Avraham Eisenberg n’a cassé aucun code (un hack), mais a plutôt créé des scripts intelligents pour exploiter les conditions du marché en sa faveur.

Mais la question est, maintenant que les script kiddies ont compris comment créer des outils de piratage avec ChatGPT, feront-ils de même pour DeFi ?

Après tout, il y a au moins 50 milliards de dollars à prendre, d’après les données.

Pas si vite, déclare Yajin Zhou, PDG de la société Blockchain Security BlocSec. DeFi est une bête si unique que, bien que le ChatGPT puisse être capable de mettre en place un exploit «normal», DeFi est tout simplement trop compliqué pour cela.

« Ce n’est pas encore le moment de paniquer. La capacité de ChatGPT à générer un exploit DeFi fonctionnel en est encore à un stade précoce de développement. Il ne peut pas générer d’exploits fonctionnels pour les vulnérabilités qui impliquent une sémantique DeFi compliquée », a-t-il déclaré à CoinDesk.

George Zhang, responsable des relations avec les développeurs chez le fournisseur de portefeuilles UniPass, a ajouté que ChatGPT n’est tout simplement pas encore capable d’écrire du code au niveau de précision requis.

« Les hacks de contrats intelligents nécessitent un code très précis pour fonctionner. Je ne m’inquiéterais pas que ChatGPT apporte l’armageddon de sécurité DeFi », a écrit Zhang à CoinDesk dans un e-mail. « Il est possible pour les attaquants d’exploiter ChatGPT pour générer du code malveillant, mais le code généré par ChatGPT ne fonctionnerait généralement que pour des contrats intelligents très mal écrits. »

Pour que l’attaque réussisse, le contrat intelligent devrait contenir des erreurs très basiques de niveau 101, a noté Zhang. Les tests effectués par son équipe montrent que la technologie est encore loin d’atteindre le niveau d’automatisation nécessaire pour constituer une menace.

« Une quantité considérable de données propriétaires relatives au contrat intelligent et à l’étiquetage des exploits potentiels sont nécessaires pour que l’attaque ait même une chance », a-t-il déclaré.

Il semble que l’exploiteur DeFi soit un travail qui ne sera pas immédiatement perturbé par la révolution de l’IA.

12 h 30 HKT/SGT (4 h 30 UTC) Indice des prix à la consommation des États-Unis (Annuel/Déc.)

12 h 30 HKT/SGT (4 h 30 UTC) Réclamations initiales de chômage aux États-Unis (6 janvier)

6 h 00 HKT/SGT (22 h 00 UTC) Produit intérieur brut du Royaume-Uni (mensuel/novembre)