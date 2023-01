Les avocats de FTX découvrent « plus de 5 milliards de dollars » d’actifs, affirme qu’Alameda a créé une perte de valeur | Cryptomonnaie

La saga FTX a pris une tournure surprenante mercredi après que l’avocat de la faillite de l’échange de crypto-monnaie, Landis Rath & Cobb, l’avocat Adam Landis, a révélé la découverte de milliards de dollars d’actifs. De plus, Landis a fait des déclarations sur l’utilisation de l’argent emprunté par la société sœur de FTX, Alameda Research.

L’avocat de la faillite de FTX, Adam Landis, lors d’une audience devant un tribunal du Delaware mercredi, a affirmé que l’échange de crypto avait récupéré plus de 5 milliards de dollars sous diverses formes d’actifs. Selon Landis, cet argent a été localisé sous forme d’espèces, de crypto-monnaie liquide et de titres d’investissement liquides. Cependant, parlant de la même chose, Landis a ajouté,

« [It] n’attribue tout simplement aucune valeur aux avoirs de dizaines de jetons de crypto-monnaie illiquides, où nos avoirs sont si importants par rapport à l’offre totale que nos positions ne peuvent pas être vendues sans affecter considérablement le marché du jeton.

Le montant récupéré est nettement supérieur aux réclamations faites par FTX le mois dernier, qui étaient d’environ 1 milliard de dollars. Cependant, Landis a également déclaré que le montant total qu’il doit à ses clients n’a pas encore été vérifié. L’avocat a noté,

« Le montant du manque à gagner n’est pas encore clair. Cela dépendra de la taille du pool de sinistres et de nos efforts de redressement. Mais chaque semaine, nous nous rapprochons de l’achèvement des travaux nécessaires pour estimer les recouvrements aux fins d’un plan de réorganisation, »

Landis a également parlé de la politique de porte dérobée que FTX avait mise en place pour que sa société sœur Alameda Research utilise les fonds de ses clients. Selon lui, Alameda disposait d’une ligne de crédit de près de 65 milliards de dollars de la bourse, qui a été gaspillée par l’entreprise. Landis a déclaré,

« Nous savons ce qu’Alameda a fait avec l’argent. Il a acheté des avions, des maisons, organisé des fêtes, fait des dons politiques. Elle a consenti des prêts personnels à ses fondateurs. Il a parrainé la FTX Arena de Miami, une équipe de Formule 1, la League of Legends, Coachella et de nombreuses autres entreprises, événements et personnalités.