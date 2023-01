Analyse des prix LINK : les traders ne parviennent pas à se consolider au-dessus du niveau clé, le rallye est toujours intact | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink bondit de plus de 10% en retour de 2023 mercredi matin.

LINK fait un petit pas en arrière alors que les traders attendent jeudi les chiffres de l’inflation américaine.

Attendez-vous à voir des difficultés à la hausse alors que deux grandes capitalisations attendent des haussiers.

L’action des prix de Chainlink (LINK) a chuté de 1% lors de la séance de négociation européenne de mercredi après avoir enregistré des gains de près de 10% depuis le 1er janvier. Le petit pas en arrière ne devrait pas surprendre et correspond au moment et au niveau auxquels l’action des prix de Chainlink est actuellement commerce. Après le rejet et la tentative infructueuse de dépasser le niveau pivot pour janvier, un catalyseur se déclenchera pour voir les traders s’échanger au-dessus de ce pivot mensuel alors que les marchés mondiaux attendent les données sur l’inflation américaine jeudi.

Prix ​​Chainlink pour effectuer un petit fondu afin de ne pas surchauffer

Le prix de Chainlink était sur la bonne voie pour casser et clôturer au-dessus du niveau de pivot mensuel à 6,25 $, mais n’a pas réussi à le faire. Un signe sur le mur est déjà apparu lundi lorsque les haussiers poursuivaient l’action des prix et ont reçu un rejet contre ce niveau, suivi d’une clôture en dessous. Mardi, une image similaire avec des traders incapables cette fois de se consolider au-dessus du pivot mensuel et se transformant plutôt en un petit piège à traders.

LINK pourrait donc connaître un léger fondu et une consolidation, ce qui est bon pour l’indice de force relative (RSI) car il se dirigeait rapidement vers la zone de surachat. Pour le moment, ne vous attendez pas à une vente massive, car plusieurs acteurs du marché attendront plutôt les chiffres de l’indice américain des prix à la consommation qui mesurent l’inflation jeudi, qui pourraient être utilisés comme catalyseur pour relancer l’action des prix. Les niveaux clés pour un pop plus élevé sont de 6,25 $ et juste au-dessus de la moyenne mobile simple (SM) sur 55 jours près de 6,37 $. Ces niveaux doivent être expédiés avant que les commerçants ne commencent à penser à 7 $ vers la fin janvier.

Graphique journalier LINK/USD

Un risque plus important à la baisse pourrait survenir si ce piège haussier est activé en raison d’une vente plus importante et plus large. Cela ne se produirait pas seul dans LINK, mais nécessiterait une chute similaire des actions et une hausse de la force du dollar américain. Si cela se produit, attendez-vous à un dénouement complet des gains actuels et à voir l’action des prix chuter en dessous de 5,50 $, avec un support proche du marqueur de 5,27 $. comme un domaine de support important.