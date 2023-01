Le gouvernement britannique soutient les stablecoins et se prépare à devenir la plaque tournante de la cryptomonnaie en Europe | Cryptomonnaie

Le secrétaire britannique à l’économie auprès du Trésor a déclaré que le gouvernement soutenait pleinement un stablecoin pour les règlements bancaires de gros.

Les experts estiment que la route vers la réglementation de la cryptomonnaie au Royaume-Uni serait inégale en 2023 alors que le pays se prépare à accélérer son retrait des paiements de l’UE.

Le comité parlementaire britannique du Trésor soutient les pièces stables émises par des fournisseurs tiers plutôt que par le gouvernement.

La réglementation crypto du gouvernement britannique pourrait être 2023 selon les experts. Alors que le pays accélère son abandon des réglementations sur les paiements et la cryptomonnaie de l’Union européenne (UE), le gouvernement accepte l’adoption de pièces stables pour les règlements bancaires.

Les progrès du gouvernement britannique pour devenir la plaque tournante de la cryptomonnaie en Europe

En avril 2022, le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a déclaré pour la première fois l’intention du pays de transformer le Royaume-Uni en une plaque tournante pour la technologie et l’investissement dans les actifs cryptomonnaies. Il y a eu peu de progrès vers cet objectif au cours des huit derniers mois et les derniers mois de 2022 ont entraîné un changement progressif de la position du gouvernement sur les pièces stables et la réglementation des crypto-monnaies.

Le projet de loi sur les services et les marchés financiers (projet de loi FSM), qui permet l’octroi de licences pour de nouvelles applications de paiement et leur intégration dans le bac à sable de l’infrastructure des marchés financiers, a reçu plusieurs amendements liés aux actifs numériques en octobre 2022. Avec l’adoption de ce projet de loi, la Financial Conduct L’autorité réglementerait les pièces stables et d’autres types d’actifs numériques.

Les réformes d’Édimbourg de décembre 2022 ont réaffirmé l’intérêt du gouvernement à répertorier des flux de travail spécifiques sur les actifs numériques dans le cadre de ses plans de réforme des services financiers.

Andrew Griffith, secrétaire économique du Royaume-Uni au Trésor, a récemment pris la parole lors d’une audition du comité parlementaire du Trésor du Royaume-Uni sur la technologie des paiements et la CBDC. Griffith a déclaré que le gouvernement britannique soutenait pleinement un stablecoin pour les règlements bancaires de gros. Le stablecoin serait émis par un fournisseur tiers, plutôt que par le gouvernement britannique.

Malgré l’acceptation des stablecoins, la route vers la réglementation des crypto-monnaies au Royaume-Uni pourrait être inégale en 2023.

Griffith a commenté la publication d’un document consultatif sur les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et a déclaré que les acteurs du marché de la cryptomonnaie peuvent s’attendre à une publication « dans des semaines, pas dans des mois ».