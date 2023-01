Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Ripple et Ethereum – European Wrap 11 janvier | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin continue de jouer un rôle important dans la lutte contre l’optimisme inutile sur le marché. Les perspectives baissières qui se sont développées au cours des derniers jours pourraient entraîner une forte correction. En cas de succès, cela mettra fin au règne libre dont jouissent certains altcoins. Ethereum et Ripple se sont ralliés dans une certaine mesure, mais pas autant que Lido DAO, Ethereum Classic, etc.

Le prix Ripple (XRP) a bondi de plus de 3% tôt mercredi alors que les traders traversaient le niveau de pivot mensuel à 0,36 $. Cela survient après une journée de négociation très nerveuse mardi lors de la session américaine alors que les traders étaient un peu perplexes quant à ce qu’il fallait faire avec le président de la Réserve fédérale américaine Powell s’abstenant de commenter la situation des taux américains lors d’un symposium à la Riksbank en Suède. Au plus profond de la séance de négociation américaine, les traders ont ignoré la nervosité et ont ajouté plus d’actifs à risque dans leurs positions, déclenchant des sauts et des rallyes brusques dans les actions et les crypto-monnaies.

Ethereum Shanghai Hard Fork est la prochaine étape clé pour la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. L’événement est suivi de près par un déverrouillage de jeton, où au moins 35 008 ETH seront déverrouillés peu de temps après le succès du hard fork.