Fork et déverrouillage de jetons Ethereum Shanghai : un guide complet pour débloquer l’ETH | Cryptomonnaie

L’activation d’Ethereum Shanghai Hard Fork en mars 2023 sera suivie de près par un déblocage de jetons d’au moins 35 008 ETH.

Pour faciliter le déverrouillage d’Ethereum, les nœuds stockant les données et traitant les transactions doivent s’assurer que leurs identifiants de retrait sont mis à jour.

Le prix d’Ethereum est sur la bonne voie pour atteindre le niveau de 1 500 $ dans une autre étape, selon la théorie des vagues d’Elliott.

Ethereum Shanghai Hard Fork est la prochaine étape clé pour la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. L’événement est suivi de près par un déverrouillage de jeton, où au moins 35 008 ETH seront déverrouillés peu de temps après le succès du hard fork.

Cet article décrit comment les validateurs peuvent se préparer au déverrouillage des jetons, le volume minimum de jetons ETH susceptibles d’inonder le marché et à quoi s’attendre du prix Ethereum.

Le hard fork d’Ethereum Shanghai ouvrirait la voie au démantèlement des jetons ETH

La mise à niveau de Shanghai du réseau Ethereum est la prochaine étape majeure du développement après la fusion de l’altcoin. La fusion a marqué la transition réussie de l’ETH d’un mécanisme de consensus de preuve de travail à un mécanisme de consensus de preuve de participation et a réduit la consommation d’énergie de 99,9 %. Le hard fork de Shanghai sera suivi de près par le déverrouillage du jeton ETH.

Les jetons Ethereum jalonnés dans le contrat de dépôt seront déverrouillés pour la première fois depuis 2020. Alors que plusieurs propositions d’amélioration d’Ethereum sont regroupées dans le hard fork de Shanghai, le déverrouillage des jetons ETH est l’événement que les développeurs et la communauté attendent le plus avec impatience.

Les développeurs visent mars 2023 pour l’activation de Shanghai et les retraits d’ETH jalonnés. Tous les validateurs souhaitant retirer leurs récompenses de jalonnement devront s’assurer que leurs identifiants de retrait sont mis à jour au nouveau format « 0x01 ». Tel que défini par Ethereum.org, un validateur est un nœud dans un système de preuve de participation responsable du stockage des données, du traitement des transactions et de l’ajout de nouveaux blocs à la blockchain.

Les utilisateurs de la communauté Ethereum qui ont jalonné 32 ETH dans le contrat de dépôt ETH2, ont activé leurs validateurs sur le réseau blockchain de l’altcoin. La mise à jour des informations d’identification de retrait du validateur est une exigence pour les nœuds qui souhaitent quitter, arrêter la validation et retirer le solde total de leur ETH jalonné.

Sur la base du nombre de validateurs actifs sur le réseau au 10 janvier (497 138 actifs), un nombre maximum de 16 retraits seront traités par bloc. Il n’y a pas de frais d’essence associés aux retraits. Chaque validateur qui a l’intention de débloquer des ETH jalonnés passera par deux files d’attente distinctes : une file d’attente de sortie et une file d’attente de retraits. Les retraits complets (32 ETH) et partiels seront traités simultanément.

L’existence de 1 094 validateurs sortis sur Ethereum suggère qu’il y aura probablement au moins 1 094 retraits complets traités et> 35 008 ETH non jalonnés de la Beacon Chain (responsable de la logique de consensus et du protocole ETH) peu de temps après l’activation de Shanghai.

Les développeurs d’Ethereum visent mars 2023 pour l’activation de Shanghai et les retraits d’ETH jalonnés. Dans mon dernier rapport, je donne un aperçu détaillé de la façon dont les retraits d’ETH jalonnés seront activés sur Ethereum. Voici le tldr (Thread inspiré aujourd’hui par @kellyjgreer ) — Christine Kim (@christine_dkim) 9 janvier 2023

Avec le déverrouillage du jeton ETH qui approche à grands pas, le prix de l’altcoin pourrait faire face à une pression de vente croissante à moins que l’événement n’ait été pris en compte. L’expert technique Crypto_Ed_NL a pesé sur l’impact sur le prix de l’ETH.

Le prix Ethereum a une autre longueur d’avance avant une correction

L’analyste crypto et commerçant pseudonyme Crypto_Ed_NL a appliqué la théorie des vagues d’Elliott à Ethereum dans le tableau ci-dessous. L’expert pense qu’Ethereum a un potentiel haussier et que l’altcoin pourrait grimper d’une autre longueur avant une correction de son prix.

Tableau des prix ETH/USDT

Selon la théorie des vagues d’Elliott, le prix de marché de l’actif alterne entre une phase impulsive, ou motrice, et une phase corrective sur toutes les échelles de temps de tendance. Les impulsions sont divisées en 5 vagues de degré inférieur, où les vagues 1, 3 et 5 sont des impulsions et les vagues 2 et 4 sont des retracements plus petits des vagues 1 et 3.

Comme on le voit dans le graphique ci-dessus, le prix de l’ETH a terminé sa deuxième vague et se prépare pour la prochaine impulsion, la vague 3. L’expert affirme qu’une cassure au-dessus de A à 1 360 $ validerait la thèse haussière et le modèle, signalant une montée vers le Niveau de 1 500 $, représenté par C sur le graphique.