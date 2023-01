ARK fait acheter coinbase alors que la pièce saute de 20% sur la semaine | Cryptomonnaie

L’investisseur technologique Cathie Wood a effectué son premier achat de l’année d’actions Coinbase (COIN).

Selon un e-mail de mise à jour des investisseurs, Wood a ajouté 33 756 actions de COIN à l’ETF Innovation d’ARK (ARKK), d’une valeur d’environ 1,45 million de dollars sur la base du cours de clôture du 10 janvier.

Le fonds d’investissement a fait une sorte de frénésie d’achat de COIN ces dernières semaines. Le 14 décembre, il a acheté 300 000 actions à un prix de clôture d’environ 12 millions de dollars, puis le 30 décembre, il a ajouté 5,5 millions de dollars supplémentaires en actions à ses avoirs.

(TradingView)

Au cours de la semaine dernière, COIN a commencé à montrer des signes de reprise, ainsi que le marché plus large de la cryptomonnaie, augmentant de 20 % sur la semaine et de 7,3 % sur le mois.

Au cours du dernier mois, Bitcoin a gagné 1,7 %.

Les analystes de Wall Street se disent « encouragés » par les récentes suppressions d’emplois de Coinbase.

« Cette suppression d’emplois est le reflet de l’environnement difficile actuel afin que Coinbase puisse maintenir un certain garde-fou contre les pertes », a déclaré Owen Lau, analyste chez Oppenheimer. « Malheureusement, de nombreuses sociétés de cryptomonnaie ne s’en sortiront peut-être pas, mais Coinbase a un bilan solide et pourrait en sortir plus fort de l’autre côté. »

COIN se négocie actuellement à 43,23 $. Il a baissé d’environ 80 % en 2022, soit 87 % par rapport à son niveau record.