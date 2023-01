LTC/USD – Prédiction de la vague (5) dans la corrélation de deuxième dimension | Cryptomonnaie

L’un des faits bien connus du marché sont les corrélations entre les instruments. Cependant, cette règle ne s’applique pas à chaque fois dans chaque instrument. Chez Elliott Wave Forecast, nous appelons une corrélation du premier degré lorsque 2 instruments évoluent ensemble en fonction de leur relation. Par exemple, tout le monde sait que si l’USDX est faible, les contreparties comme l’or ou les crypto-monnaies doivent se déplacer dans la direction opposée. L’inverse est appelé corrélation de seconde dimension. Cela se produit lorsque les 2 instruments corrélés ne bougent pas de tick à tick de la même manière et s’écartent de la règle de corrélation du premier degré. Dans cet article nous verrons comment nous avons pu prévoir la vague (5) en LTCUSD alors que les autres cryptos restaient faibles.

LTCUSD 1 heure New York mise à jour 12.23.22

Litecoin devait commencer la prochaine étape plus haut dans la vague (5) alors qu’il était au-dessus de 61,15. Alors que d’autres instruments connexes devaient rester faibles. LTCUSD a augmenté et se situe actuellement dans la vague 3 de (5). Voyons à quoi ça ressemble aujourd’hui.

LTC 1.10.23 1 heure de mise à jour Asie

Maintenant, Litecoin s’étend plus haut dans la vague ((iii)) de 3. Recul bientôt dans la vague ((iv)) avant ((v)) plus haut pour terminer la vague 3 en rouge. Plus de hausse devrait continuer par la suite. Comme la vague 4 en rouge, le recul devrait trouver un support pour une vague 5 de (5) pour mettre fin à un cycle de degré plus important.

Si vous regardez d’autres instruments connexes, la vue est différente. C’est parce que LTCUSD a réagi dans une corrélation de deuxième dimension au sein de son cycle de degré plus large.

C’est l’une des nombreuses choses que nous enseignons ici à Elliott Wave Forecast. En tant que membre, vous pouvez apprendre ces aspects du marché. Profitez en même temps de nos sessions en direct où vous avez également la possibilité de poser des questions en direct. Nous aimons aller en profondeur du marché et notre approche est unique et différente. C’est ce qui nous distingue de la plupart des fournisseurs de prédictions.