Binance US obtient le feu vert pour l’acquisition de Voyager Digital, les haussiers poussent le prix du BNB à la hausse | Cryptomonnaie

Binance US reçoit l’approbation initiale du juge des faillites pour acquérir la plateforme de prêt Voyager Digital pour 20 millions de dollars.

Le juge Michael E. Wiles doit accepter le plan de liquidation de la faillite pour finaliser l’accord.

Le prix du BNB a connu une cassure de l’action latérale des prix et a commencé une tendance à la hausse.

Binance, la plus grande plate-forme d’échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume d’échanges, est sur la bonne voie pour acquérir le prêteur de crypto en faillite Voyager Digital. Après des ratés initiaux et l’opposition de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, un régulateur financier, Binance se prépare à finaliser l’acquisition pour 20 millions de dollars. Si l’accord est conclu, les anciens clients du prêteur en faillite pourraient récupérer plus de la moitié de leurs dépôts perdus.

L’échange a encore besoin d’une autre série d’approbations pour conclure l’accord. La nouvelle du succès de Binance avec l’approbation initiale a alimenté un récit haussier parmi les détenteurs de jetons BNB natifs et l’actif a poursuivi sa montée dans un canal ascendant.

Le juge approuve l’acquisition de Voyager Digital par Binance

Binance se prépare à acquérir le prêteur de crypto naufragé Voyager Digital. La société a reçu mardi l’approbation initiale du tribunal pour la vente d’actifs d’une valeur de 1 milliard de dollars à Binance US. Voyager Digital est en train d’accélérer un examen de la sécurité nationale américaine de l’accord, pour la prochaine série d’approbations.

Le juge Michael Wiles à New York a donné son aval à l’accord d’achat avec Binance US. L’accord en est à ses phases initiales et doit obtenir le feu vert des créanciers et une audience finale devant le tribunal avant d’être conclu.

Pendant les vacances, les régulateurs financiers américains, le Comité américain sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) ont fait part de leurs inquiétudes et se sont opposés à l’accord. Dans un dossier déposé auprès du tribunal le 30 décembre, le CFIUS a déclaré que son examen « pourrait affecter la capacité des parties à conclure les transactions, le calendrier de réalisation ou les conditions pertinentes ».

Les dirigeants de Voyager Digital ont affirmé leur intention de résoudre les problèmes soulevés par le CFIUS. Joshua Sussberg, l’avocat du prêteur de crypto en faillite, a déclaré :

Nous nous coordonnons avec Binance et leurs avocats non seulement pour traiter cette demande, mais aussi pour soumettre volontairement une demande pour faire avancer ce processus.

Binance est prêt à conclure l’accord avec un paiement en espèces de 20 millions de dollars et un accord pour transférer les clients de Voyager vers l’échange cryptomonnaie de Binance US. Les clients auront accès aux retraits et les utilisateurs récupéreront 51% de la valeur de leurs actifs perdus lors du dépôt de bilan de Voyager.

Si l’accord échoue et ne parvient pas à obtenir l’approbation des créanciers et du tribunal lors de la prochaine audience, le prêteur sera obligé d’utiliser les actifs disponibles pour rembourser les clients, ce qui entraînera un paiement nettement inférieur, selon l’avocat Sussberg.

Le prix de la BNB vise un objectif de 292 $ dans sa tendance haussière

Binance coin (BNB), le jeton natif de la plate-forme d’échange de crypto Binance est sur la bonne voie pour sortir de son canal ascendant. Deux signes signalent la cassure haussière du jeton natif de Binance, comme le montre le graphique ci-dessous.

Le récent croisement de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (en orange) au-dessus de l’EMA à 200 jours (en bleu), appelée «croix d’or», a été suivi d’une bougie validant la cassure haussière de BNB. De plus, le prix du BNB grimpe plus haut dans un canal ascendant depuis le 4 janvier, après une action latérale des prix au cours des deux dernières semaines de décembre 2022.

Tableau des cours BNB/USDT

Le graphique ci-dessus montre que l’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum se lit à 64,04, et est tombé en dessous de 70. Cela suggère que même si l’indicateur a peut-être donné aux traders le signal de vendre leurs positions longues récemment, le RSI a maintenant de la place pour continuer en hausse et ne signale plus strictement que le prix est « suracheté ». Dans l’ensemble, il y a de la place pour que le prix de la BNB grimpe à nouveau dans le canal ascendant, bien qu’il existe initialement un risque de baisse supplémentaire à court terme pour soutenir la ligne de canal inférieure.

Les principales résistances pour le prix du BNB sont :

292 $, le niveau auquel l’EMA de 50 jours est passé en dessous de l’EMA de 200 jours, la «croix de la mort» sur le graphique hebdomadaire

Le niveau de 306,2 $, qui représente l’EMA de 50 jours sur le graphique hebdomadaire

Ces niveaux de prix sont des domaines d’intérêt pour les haussiers qui poussent le prix de l’actif à la hausse. Une baisse sous la ligne de tendance inférieure du canal ascendant, accompagnée d’un volume d’échanges relativement élevé, pourrait invalider la thèse haussière et signaler une baisse des MME à long terme.