L’optimisme et l’arbitrage renversent Ethereum en volume de transactions combiné | Cryptomonnaie

L’activité en chaîne Ethereum Layer-2 (L2) a augmenté dans la mesure où les deux principaux réseaux traitent désormais plus de volume de transactions que le réseau Ethereum.

Les réseaux de couche 2 Arbitrum et Optimism ont connu une augmentation des transactions au cours des trois derniers mois. Comparativement, hormis quelques pics, les transactions sur le réseau Ethereum ont baissé d’environ 33 % depuis fin octobre selon Etherscan.

Cela a permis aux deux L2 combinés de retourner Ethereum pour cette métrique, selon les données de Dune Analytics.

Le graphique montre qu’Ethereum a traité plus de 1,06 million de transactions le 10 janvier, tandis qu’Arbitrum et Optimism ont traité ensemble plus de 1,12 million de transactions.

De plus, Optimism a maintenant dépassé Arbitrum en termes de transactions quotidiennes après une tendance à la hausse constante de l’activité depuis septembre.

Le site Web d’analyse de l’écosystème de couche 2 L2beat a signalé que toute l’activité L2 en termes de transactions par seconde (TPS) a dépassé celle d’Ethereum en octobre et est restée au-dessus depuis.

Activité L2 en TPS – l2beat.com

Le 10 janvier, Ethereum a traité une moyenne d’environ 12 TPS par rapport à la moyenne de L2 de près de 16,5 TPS.

L’arbitrage et l’optimisme combinés représentent près de 80 % de l’ensemble de l’écosystème de la couche 2 selon L2beat.

Arbitrum One reste le leader du marché en termes de valeur totale verrouillée (TVL) avec ses quelque 2,34 milliards de dollars de garanties, ce qui lui confère une part de marché de 52,5 %.

L’optimisme, en deuxième position, a une TVL de 1,28 milliard de dollars avec une part de marché de 28,6 %.

Selon le chercheur de Nansen, Martin Lee, les protocoles de finance décentralisée (DeFi) sont l’un des principaux moteurs de l’adoption de la chaîne Optimism.

D’autres couches deux telles que zk-rollup StarkNet ont également traité plus de transactions récemment. La technologie StarkWare alimente également d’autres solutions, notamment ImmutableX et dYdX.

En octobre, il a été signalé que StarkNet traitait plus de transactions par semaine que le réseau Bitcoin (17 422 $ BTC).

De plus, Starkscan rapporte que le réseau est à un niveau record en termes de TVL à 5,2 millions de dollars.