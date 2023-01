First Mover Asia : dans les coulisses du nouvel échange cryptomonnaie officiel de l’Indonésie | Cryptomonnaie

PLUS : sur les marchés de la cryptomonnaie, il y a un mini-rallye en bitcoin, un rétrécissement de la « réduction en niveaux de gris » et un rallye en altcoins.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Alors que les bitcoins dépassent les 17 400 $, les altcoins augmentent et la soi-disant « réduction en niveaux de gris » se rétrécit grâce à la spéculation croissante sur les finances de Digital Currency Group.

Insights: Le gouvernement indonésien lance un échange cryptomonnaie. Mais il n’est pas tout à fait correct de penser qu’il lance un concurrent à Binance.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin dépasse 17,4 000 $, mais consultez GALA

Par Bradley Keoun

La société d’analyse des actifs numériques Arcane Research a noté que les gains du bitcoin s’éclipsent alors que « les acteurs du marché se tournent vers les altcoins au milieu d’une courte pression effrénée ».

L’analyste des marchés Glenn Williams Jr. a écrit mardi qu’il voyait soudainement une augmentation de l’activité dans un écran technique qu’il utilise pour identifier les crypto-monnaies avec une volatilité croissante. C’est particulièrement surprenant compte tenu de l’absence de volatilité au cours des dernières semaines, comme l’indique un rapport hebdomadaire publié mardi par Glassnode.

Le drame entourant Digital Currency Group (propriétaire de CoinDesk) se poursuit, et la spéculation peut être vue dans le récent rétrécissement de la soi-disant «réduction GBTC» à un creux de huit semaines.

Connaissances

L’échange cryptomonnaie géré par le gouvernement indonésien n’est pas ce que vous pensez qu’il est

Par CoinDesk Indonésie et Sam Reynolds

Le gouvernement indonésien lance un échange cryptomonnaie. Mais il n’est pas tout à fait correct de penser qu’il lance un concurrent à Binance.

En Indonésie, les bourses de crypto comme Binance sont appelées « commerçants physiques d’actifs cryptomonnaies » par l’agence de réglementation du commerce des contrats à terme sur marchandises du pays, également connue sous son acronyme indonésien BAPPEBTI.

Dans les coulisses, il existe un certain nombre d’autres entités spécifiques au pays qui sont similaires à l’infrastructure trouvée dans la finance traditionnelle.

BAPPEBTI est l’organisme de réglementation qui supervise le commerce de crypto en Indonésie. Voici le graphique de l’écosystème indonésien du trading de crypto. il y a 4 acteurs/piliers principaux pic.twitter.com/hciX3dfWMy — Coinvestasi (@coinvestasi) 4 janvier 2023

Lorsque les autorités indonésiennes font référence à « l’échange crypto », cela indique quelque chose de plus proche d’un indice de référence des prix tel que le composite NASDAQ.

Il s’agit d’un pilier de l’écosystème de l’infrastructure commerciale, aux côtés des dépositaires réglementés au niveau national – rappelez-vous : après le mont Mt. Les règles de garde nationales de Gox sont la raison pour laquelle les clients de FTX Japon sont entiers – et une chambre de compensation à terme.

D’une part, c’est ainsi que le crypto trading se généralise en Indonésie et devient un actif de qualité institutionnelle. Ce n’est qu’avec des réglementations et des infrastructures similaires à TradFi que les institutions peuvent véritablement investir dans la classe d’actifs.

Mais d’un autre côté, la crypto perd une partie de son attrait si elle est aussi réglementée et contrôlée que les actions. Il est possible que le gouvernement mette en place des choses comme les heures de trading (ce qui serait difficile à faire pour la cryptomonnaie) et des restrictions sur les mouvements de prix.

Le BAPPEBTI n’a pas encore publié de calendrier quant à la date à laquelle il s’attend à ce que cela soit terminé. Le régulateur dit qu’il travaille toujours à la construction de cette infrastructure et vise une date de lancement dans le courant de l’année.

L’ensemble de ce système et de cette infrastructure sera le premier du genre au monde. Et l’Indonésie, compte tenu de son ampleur, est un endroit idéal pour mettre cela à l’épreuve.

