Binance précise que l’écart de support de 1 milliard de dollars en pièces stables était un « inadéquation temporelle » | Cryptomonnaie

Binance a admis qu’en raison d’un rééquilibrage périodique, le BUSD Binance-Peg ne semblait pas toujours soutenu par le BUSD émis par Paxos.

Binance a par ailleurs précisé que le déséquilibre des données n’avait pas d’incidence sur le rachat effectué par les utilisateurs.

Le prix de Binance Coin peut être vu se diriger vers la barre des 300 $ et devrait marquer un rallye de 10 % dans les prochains jours en maintenant le support de 272 $.

Binance a tenté de s’imposer non seulement comme le plus grand échange de crypto-monnaie, mais aussi comme une organisation totalement transparente. Cette tentative a été menacée mardi lorsque des rapports sont apparus alléguant qu’une lacune dans le support du BUSD indexé sur Binance est sous-garantie.

Binance explique le malentendu sur le BUSD

Binance a reconnu les rapports en cours sur le passé de l’échange et a expliqué les écarts historiques dans un article de blog le 10 janvier. Selon l’échange crypto, l’incohérence observée dans le support de Binance-Peg BUSD avec BUSD (Binance USD) émis par Paxos est due à un retard de mise à jour.

Au cours des deux dernières heures, des rapports alléguant un écart dans les réserves de Binance-Peg BUSD ont été révélés, indiquant qu’il y a eu des moments au cours des deux dernières années où le stablecoin était sous-garanti. Selon le fondateur de ChainArgo, Jonathan Reiter, qui a mis en avant ces écarts, l’écart était parfois supérieur à 1 milliard de dollars.

Binance a précisé qu’il y avait simplement un décalage temporel dans le support du Binance-Peg BUSD avec le BUSD, ce qui donnait l’impression qu’il y avait un déséquilibre. Selon l’échange crypto, le rééquilibrage n’a pas toujours suivi la demande de Binance-Peg BUSD. Binance ajouté,

« Ayant identifié cela nous-mêmes l’année dernière, nous rééquilibrons désormais plus fréquemment pour nous assurer que Binance-Peg BUSD est entièrement soutenu de manière transparente. Cela sera inclus dans le système de preuve de réserves que nous continuons à développer.

Malgré le déséquilibre, Binance a assuré aux utilisateurs qu’aucun rachat n’était impacté et qu’il n’avait pas non plus d’impact sur le BUSD émis par Paxos.

Le prix de Binance Coin tente de revenir en arrière

Le prix de Binance Coin a enregistré une croissance significative au cours des derniers jours alors que le jeton d’échange est passé de 245 $ à 277 $. BNB cherche maintenant à remonter à ses sommets de décembre de 300 $, ce qui pourrait être sur les cartes à condition que ses conditions actuelles persistent.

Rebondissant sur le support immédiat à 272 $, le prix de Binance Coin devrait franchir le prochain niveau de résistance à 284 $ et le transformer en un plancher de support. Cela permettra à la crypto-monnaie de se rallier davantage et de marquer la résistance critique à 297 $, à partir de laquelle BNB peut monter à 300 $, marquant un rallye de 10 %.

Graphique BNB/USD sur 4 heures

Cependant, si l’élan haussier s’estompe et que le prix baisse, le prix de Binance Coin glisserait pour marquer le niveau de support à 264 $. Perdre ce niveau amènerait le prix au support critique à 253 $. Un chandelier quotidien en dessous du niveau clé invaliderait la thèse haussière, entraînant une chute à 240 $.