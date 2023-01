L’échange de crypto-monnaie Bithumb fait l’objet d’une enquête fiscale spéciale par les régulateurs sud-coréens | Cryptomonnaie

Bithumb est dans le collimateur de l’Agence nationale des impôts sud-coréenne depuis 2018.

Les rapports suggèrent que « l’enquête fiscale spéciale » se penchera également sur l’évasion fiscale du propriétaire apparent de Bithumb, Kang Jong Hyun.

Le marché de la cryptomonnaie a récupéré près de 60 milliards de dollars de pertes au cours des dix derniers jours, portant la capitalisation boursière à 814 milliards de dollars.

Bithumb est l’un des principaux échanges de crypto-monnaie au monde, observant des flux nets plus élevés que Crypto.com. Alors que d’une part, la bourse augmente en termes de volume de transactions, d’autre part, la bourse note davantage d’enquêtes de la part des autorités de régulation sud-coréennes.

Bithumb face aux régulateurs sud-coréens

Bithumb, basé en Corée du Sud, fait actuellement l’objet d’une enquête du service national des impôts du pays. L’autorité de régulation dirige une «enquête fiscale spéciale», qui comprenait la conduite d’un raid au siège de la bourse dans la capitale, Séoul. Selon les rapports locaux, l’enquête menée contre Bithumb est différente des inspections fiscales régulières en raison d’instances précédentes.

En 2018, le National Tax Service a mené une autre enquête spéciale contre Bithumb Korea et a estimé l’impôt sur le revenu à 80 milliards de wons (64,39 millions de dollars). Cette fois-ci, l’autorité de régulation doit examiner les transactions nationales et étrangères de Bithumb Korea, Bithumb Holdings et d’autres entités liées pour vérifier s’il y a eu un cas d’évasion fiscale.

L’agence est également supposée mener une enquête contre Kang Jong Hyun. Hyun a été supposé être le propriétaire de Bithumb, qui serait le plus grand actionnaire de l’entreprise.

Le marché de la crypto en reprise

Les tentatives de récupération des deux derniers mois ont échoué car la contagion induite par l’effondrement du FTX a ramené la valeur du marché de la cryptomonnaie en dessous de 750 milliards de dollars. Certaines reprises constatées au mois de décembre 2022 ont été invalidées peu de temps après.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

Cependant, le marché de la crypto se porte apparemment mieux au cours de la nouvelle année, la valeur totale de toutes les crypto-monnaies ayant atteint 815 milliards de dollars mardi. En hausse de près de 8 %, la capitalisation boursière de la cryptomonnaie a augmenté de près de 60 milliards de dollars. Cet élan haussier est nécessaire pour que le marché de la cryptomonnaie initie éventuellement son rallye vers 1 000 milliards de dollars.