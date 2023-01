Ces cinq principales catégories DeFi pourraient décoller comme Liquid Staking Derivatives LDO et RPL | Cryptomonnaie

Les jetons DeFi dans l’écosystème Liquid Staking comme Lido Finance (LDO) et Rocket Pool (RPL) ont rapporté 95% et 30% pour les détenteurs au cours des deux dernières semaines.

Autres catégories de DeFi avec des opportunités pour les commerçants de crypto : zk-EVM, options DeFi décentralisées, stablecoins, rendement réel et jetons AI.

Les experts estiment que le marché baissier est propice aux protocoles avec une demande et des revenus réels dans l’écosystème DeFi.

Les dérivés de jalonnement liquides permettent aux investisseurs de générer des rendements sur leurs actifs jalonnés tout en les utilisant comme garantie dans les protocoles DeFi populaires. L’une des principales préoccupations des traders est que les dérivés de jalonnement liquide ressemblent à un titre et sont donc potentiellement soumis à un examen réglementaire.

Les experts ont identifié plusieurs catégories de l’écosystème DeFi qui pourraient connaître une évasion explosive similaire à Lido Finance (LDO) et Rocket Pool (RPL), qui ont toutes deux enregistré des gains en pourcentage à deux chiffres au cours des quinze derniers jours.

Catégories DeFi avec un potentiel pour une course haussière explosive

Alors que les protocoles Liquid Staking Derivatives Lido Finance (LDO) et Rocket Pool (RPL) ont explosé avec des gains de 95% et 30% au cours des deux dernières semaines. Dans le jargon de la cryptomonnaie, les acteurs du marché connaissent la peur de manquer (FOMO), alors que les jetons LDO et RPL tirent vers la lune.

Thor Hartvigsen, analyste crypto et trader, affirme qu’il existe plusieurs récits DeFi parallèles avec un potentiel haussier similaire en 2023. L’expert a partagé cinq tendances pour les traders :

zk-EVMs, une machine virtuelle qui exécute des contrats intelligents d’une manière compatible avec un calcul à l’épreuve des connaissances nulles, et des cumuls. La valeur totale verrouillée (TVL) et la domination des utilisateurs sur Arbitrum et Optimism ont augmenté par rapport aux altcoins de couche 1. zk-EVM est un protocole DeFi qui utilise des preuves à connaissance nulle et a un potentiel de mise à l’échelle.

Arbitrum et optimisme

L’expert demande aux traders de garder les yeux ouverts pour la sortie du jeton zkSync, pour un potentiel haussier.

Les options décentralisées dans DeFi-OpFi sont la deuxième catégorie qui a mené la vague de trading perpétuel décentralisé en 2022. Les jetons natifs de cette catégorie, comme GMX, qui ont généré des gains de près de 20 % au cours de la dernière année.

Hartvigsen pense que les protocoles qui lancent des stablecoins ont un potentiel haussier en 2023. Le protocole Frax a introduit le concept d’un stablecoin partiellement soutenu par des garanties et partiellement stabilisé de manière algorithmique. Frax Share (FXS), l’un des jetons de l’écosystème Frax Finance, est l’un des jetons DeFi à surveiller en 2023. L’AAVE de l’écosystème Aave a généré des gains de 15 % au cours de la semaine dernière.

Les jetons à rendement réel comme GMX, un jeton d’utilité et de gouvernance, devraient connaître une adoption plus élevée en 2023, alimentant un récit haussier parmi les commerçants.

Les experts pensent que les jetons AI pourraient assister à une course haussière similaire aux jetons métavers en 2021. La technologie est conçue pour faciliter l’accessibilité de la crypto et des actifs tels que GRT, OCEAN et FET se classent parmi les principales crypto-monnaies DeFi à potentiel haussier.

Meilleurs jetons IA

Alors que les jetons de jalonnement liquides continuent de gagner en acceptation plus près du hard fork de Shanghai et du déverrouillage des jetons ETH, les catégories DeFi mentionnées ci-dessus pourraient générer des rendements pour les acteurs du marché.