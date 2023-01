Analyse des prix MATIC: les commerçants sont laissés en suspens alors que Polygon devient désemparé sur les commentaires de la Fed | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon a chuté mardi après avoir à peine viré au rouge lors d’une session volatile de lundi.

Les traders MATIC sont éviscérés par les responsables de la Fed qui s’opposent à l’enthousiasme du marché.

Attendez-vous à voir l’action des prix aller nulle part avec 0,90 $ toujours dans les cartes si les haussiers peuvent sauver la situation.

L’action des prix du Polygon (MATIC) a chuté après avoir augmenté en début de séance mardi. Une image similaire à celle de lundi a émergé après que deux responsables de la Réserve fédérale américaine aient émis des avertissements et repoussé l’enthousiasme du marché après que quelques indicateurs vendredi aient montré un ralentissement ferme de l’économie américaine. C’est ce que voulait la Fed, et les marchés ont calculé qu’un pivot de la Fed serait proche, ce qui pourrait ne pas être le cas.

Le prix de Polygon risque-t-il de s’effondrer ?

Le prix du Polygon a vu les commerçants laisser la poussière s’installer puisque Raphael Bostic et Mary Daly, les orateurs plus bellicistes de la Fed, ne votent pas dans la décision à venir sur les taux. Les commerçants voulaient plutôt entendre le grand chef lui-même alors que Jerome Powell s’exprimait lors d’un symposium à la Riksbank suédoise mardi matin. L’événement s’est avéré être un non-événement car Powell s’est abstenu de tout commentaire sur l’économie américaine et sa trajectoire de taux.

MATIC pourrait donc voir les traders s’en tenir à leurs armes et repousser l’action des prix au-dessus de l’importante moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours près de 0,84 $. Si l’action des prix peut continuer à augmenter, attendez-vous à voir 0,90 $ testé d’ici la fin de cette semaine. Si les chiffres de l’inflation aux États-Unis chutent également de manière substantielle, attendez-vous à ce que le niveau de résistance mensuel R1 se transforme en support et projetez 1 $ comme prix pour la fin janvier.

Graphique journalier MATIC/USD

Le risque à la baisse vient avec la clôture ce soir. Si l’action des prix chute considérablement et clôture en dessous de cette SMA de 55 jours, le risque pourrait être que les commerçants prennent des bénéfices et qu’une vente soit en cours. Attendez-vous à ce que le SMA de 200 jours fournisse initialement un support, avec un pivot mensuel proche de 0,82 $. Une fois ce niveau dépassé, attendez-vous à ce que MATIC atteigne 0,75 $ pour une perte de plus de 8 %.