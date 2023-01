Analyse des prix BNB : Binance Coin développe un hoquet lundi alors que les traders ignorent les commentaires de la Fed | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin bondit de plus de 1 % alors que les traders reprennent le contrôle.

La BNB plonge plus bas après les commentaires percutants de deux responsables de la Fed.

Les marchés ignorent les avertissements et se concentrent sur la fin du cycle de hausse de la Fed américaine.

Le prix de Binance Coin (BNB) est dans une position très difficile sur le graphique car l’action des prix est prise entre la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours et à 200 jours. L’action des prix a chuté à la fin de la session américaine lundi après que les membres de la Réserve fédérale Daly et Bostic ont mis en garde contre les rêves brisés pour les commerçants alors qu’ils supposent que la Fed est loin de la fin de son cycle de hausse. Au fur et à mesure que la poussière retombe, les commerçants se sont concentrés sur le fait que les deux ne sont pas votants et ne tiennent donc plus compte de leurs avertissements. Cela a conduit à un pop plus élevé pour BNB et à une éventuelle cassure au-dessus du SMA de 200 jours, avec un objectif ferme à 300 $.

Le prix du BNB atteindra bientôt 300 $ si l’accalmie de l’inflation est confirmée

Le prix de Binance Coin a eu un week-end très productif car il a pu percer le SMA de 55 jours et a même testé le SMA de 200 jours mais a été rejeté sur ce dernier. Avec l’ouverture des prix lundi sur l’extrémité supérieure de la fourchette de prix entre les deux moyennes mobiles techniques importantes, les chances semblent bonnes pour une autre ventilation de l’élément de plafond. Cependant, les membres de la Fed Daly et Bostic ont jeté une clé dans les travaux en mentionnant que la banque centrale est loin d’avoir terminé son cycle de hausse et qu’ils s’attendent à plus de douleur.

Les haussiers de la BNB ne tiennent pas compte des avertissements car les deux membres ne voteront pas lors de la prochaine réunion du FOMC où les décisions sur les taux d’intérêt seront décidées. Pendant ce temps, les actions réduisent les pertes encourues et flirtent avec les chiffres verts lors de la session européenne. Cette semaine, 300 $ devraient être dans les cartes avec une pause au-dessus du SMA de 200 jours et du niveau de résistance mensuel R1, ce qui indiquerait imprimer plus d’un gain hebdomadaire de 10 %.

Graphique journalier BNB/USD

Si une autre clôture se produisait ce soir en dessous de la SMA de 200 jours, cependant, les haussiers pourraient commencer à douter que le rallye ait encore des jambes ou de la marge pour monter plus haut. Un fondu commencerait avec une pression sur le SMA de 55 jours qui verrait une panne inférieure à 200 $ à la recherche d’un support. Ce support proviendrait du pivot mensuel proche de 256,50 $, qui a déjà montré son support et sa pertinence lors des premiers jours de bourse de l’année.