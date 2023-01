Qu’est-ce que ShibaSwap et comment ça marche ? | Cryptomonnaie

ShibaSwap est une plate-forme DeFi proposant des échanges décentralisés (DEX) et des services passifs générateurs de revenus tels que le jalonnement, les pools de liquidités et l’agriculture de rendement dans son écosystème.

Lancé en juillet 2021, ShibaSwap est un fork de SushiSwap, un DEX populaire modifié par Uniswap (UNI 5,76 $), le premier DEX au monde en volume. Mais contrairement à ses rivaux, l’objectif principal de ShibaSwap a été principalement de renforcer l’utilité des jetons Shiba Inu.

Que sont les jetons Shiba Inu ?

ShibaSwap utilise trois jetons principaux, à savoir Shiba Inu (SHIB 0,000009 $), Doge Killer (LEASH) et Bone (BONE). Discutons-en en détail comme suit.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) est un meme-coin inspiré du Dogecoin créé en août 2020 par le pseudonyme « Ryoshi ».

Au cours de son ICO, le ou les fondateurs ont distribué un quadrillion de SHIB, dont la moitié a été attribuée au co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Plus tard, Buterin a fait don de 50 billions de SHIB à un fonds de secours indien Covid-19 tout en envoyant les 450 billions de jetons restants à un portefeuille mort.

Graphique des prix hebdomadaires SHIB/USD. Source : TradingView

Pendant ce temps, les 500 billions de SHIB restants étaient enfermés dans Uniswap; les auteurs ont rejeté les clés privées.

Doge Killer (LAISSE)

Comme son nom l’indique, Doge Killer (LEASH) est sorti dans le cadre des efforts de Shiba Inu pour reprendre Dogecoin (DOGE 0,08 $), la meilleure pièce de mème par capitalisation boursière. À ses débuts, le jeton a connu un échec de 1: 1000 par rapport au prix de DOGE.

Tableau des prix hebdomadaires LEASH / USD. Source : TradingView

LEASH fonctionne comme un jeton ERC-20 avec un approvisionnement fixe de 107 647 jetons.

Os (OS)

Bone (BONE) sert de jeton de gouvernance au sein de l’écosystème ShibaSwap. En d’autres termes, maintenir BONE permet aux utilisateurs de proposer et de voter sur des modifications du protocole ShibaSwap via le Shiba Inu Doggy DAO.

Tableau des prix hebdomadaires BONE / USD. Source : TradingView

L’offre maximale de BONE est de 250 millions de pièces.

Comment fonctionne ShibaSwap ?

ShibaSwap permet aux utilisateurs d’échanger directement entre eux des jetons ERC-20 pris en charge. Les jetons les plus liquides du DEX sont les pièces de l’écosystème Shiba Inu avec des données montrant que BONE et LEASH ont les volumes de négociation et les profondeurs de carnet de commandes les plus élevés.

Jalonnement (BURY)

Les propriétaires de SHIB, LEASH et BONE peuvent mettre en jeu ou ENTERRER leurs pièces dans des pools ShibaSwap pendant une période spécifique pour gagner des rendements annuels en pourcentage (APY) prédéterminés. Ces rendements sont payés dans la version enveloppée des jetons jalonnés. Par exemple, jalonner 1 LAISSE donne aux utilisateurs 1 LAISSE.

ShibaSwap BURY (piquetage) APY. Source : Site officiel

Les pools distribuent des récompenses chaque semaine, bien que les utilisateurs puissent réclamer un tiers du montant. Le reste du capital misé est acquis pendant six mois.

Pools de liquidité (DIG)

ShibaSwap accorde aux utilisateurs des récompenses de frais de négociation (0,3 % par transaction) proportionnelles à la liquidité qu’ils fournissent à ses paires de pièces. Les récompenses sont distribuées sous forme de jetons Shiba Swap Liquidity Provider (SSLP) ; ils sont échangeables contre des jetons BONE quand le fournisseur de liquidité le souhaite.

Fermes de rendement (WOOF)

Les détenteurs de SSLP peuvent déposer ces jetons dans les pools de fermes de rendement de ShibaSwap pour gagner des récompenses BONE. Ce mécanisme de récompense est similaire à BURY, où les utilisateurs échangent un tiers des récompenses instantanément mais doivent verrouiller le reste pendant six mois.

Certains pools d’agriculture de rendement ShibaSwap accordent des récompenses directement en Ether (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC), DAI, Tether (USDT) et USD Coin (USDC), selon la documentation du DEX.

Portail de gravure

ShibaSwap permet aux utilisateurs de brûler volontairement leurs avoirs SHIB, c’est-à-dire d’envoyer les jetons à une adresse morte. En retour, la plate-forme récompense les utilisateurs en RYOSHI, un jeton ERC-20 créé spécifiquement comme récompense de gravure.

NFT

ShibaSwap permet également la frappe, la personnalisation et l’échange de jetons natifs non fongibles (NFT) appelés Shiboshis. Ces 10 000 objets de collection numériques des dessins animés de la mascotte Shiba Inu feront probablement partie du projet de jeu appelé le jeu Shiboshi.