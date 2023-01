Le prix XRP est destiné à se consolider alors que les investisseurs abandonnent Ripple pour des altcoins volatils | Cryptomonnaie

Le prix du XRP continue de se négocier en dessous de la ligne de tendance à la baisse reliant la chaîne de hauts inférieurs formés depuis le 25 novembre 2022.

Bien que peu probable, les traders Ripple pourraient tenter un nouveau test de 0,363 $ avant de déclencher une correction rapide.

L’invalidation de la thèse haussière se produira si le jeton de remise produit un plus bas inférieur à 0,333 $.

Le prix du XRP stagne dans la même région depuis un certain temps et ne montre aucun signe d’éclatement. Cette évolution devrait se poursuivre alors que les autres altcoins ont plus que doublé de prix au cours des 10 derniers jours. Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent être prudents car un retournement du marché est probable pour Ripple.

Prix ​​​​XRP à bout de ressources

Le prix du XRP a produit des sommets plus bas depuis le 25 novembre 2022, dénotant une tendance à la baisse persistante. Plus récemment, le jeton de remise a glissé en dessous d’un niveau de support stable à 0,374 $.

Malgré diverses tentatives de dépassement, Ripple a jusqu’à présent échoué. La dernière tentative a vu le prix XRP retester l’obstacle le 27 décembre 2022, mais depuis lors, les traders Ripple ont pris le contrôle. Après avoir reculé et marqué trois fois le niveau de support de 0,333 $ en janvier, le jeton de remise a tenté une autre montée en puissance, qui a échoué après un rallye de 6 %.

Si le prix du moteur de marché influent Bitcoin continue de se maintenir, il est possible que le prix du XRP tente de créer un élan haussier par sympathie, ce qui entraînera un nouveau test de la ligne de tendance à la baisse mentionnée ci-dessus à 0,363 $. Dans un cas très haussier mais peu probable, le prix du XRP pourrait retester l’obstacle de 0,374 $.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Étant donné que les perspectives du prix du XRP ne sont pas optimistes, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils ouvrent des positions longues tardives. Une augmentation soudaine de la pression de vente de Bitcoin pourrait déclencher une vente d’altcoins.

Une décomposition de la structure du marché en produisant un chandelier de quatre heures en dessous de 0,333 $ créera un creux plus bas et invalidera les perspectives haussières. Dans un tel cas, le prix XRP pourrait revoir le niveau de support de 0,316 $.