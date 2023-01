Voici ce dont le prix du Bitcoin a besoin pour sortir du marché baissier en 2023 | Cryptomonnaie

Le bitcoin est tombé en dessous du prix moyen auquel les investisseurs l’ont acheté à l’origine, connu sous le nom de « prix réalisé ».

Les acteurs du marché distribuent leurs actifs lorsque le BTC est inférieur au niveau de prix réalisé, ce qui entraîne une baisse supplémentaire dans certains cas.

Si Bitcoin récupère et dépasse le prix réalisé à 19 700 $, cela pourrait être le signe d’une résurrection pour le leader de la cryptomonnaie.

Bitcoin, le plus grand actif par capitalisation boursière, échange actuellement des mains en dessous du prix moyen que les investisseurs ont payé à l’origine, un filigrane clé du marché connu sous le nom de niveau de « prix réalisé ». Le prix réalisé (RP) – actuellement d’environ 19 700 $ – fournit en réalité un niveau dynamique de support et de résistance, car les haussiers prendront souvent position aux niveaux où ils ont acheté à l’origine, dans le but de faire remonter le marché vers le « profit ». Ainsi, le fait que le prix du Bitcoin ait glissé en dessous du RP est un signe que le marché pourrait approcher d’un cycle bas, cependant, il peut y avoir plus de sang avant que le signal de confirmation pour que les haussiers soient longs ne soit donné.

Le prix du Bitcoin doit grimper au-dessus du prix réalisé pour inaugurer un marché haussier

Bitcoin, un actif avec une capitalisation boursière de 331,27 milliards de dollars, se négocie actuellement au niveau de 17 202,10 dollars. Les experts ont noté que le prix du BTC a chuté en dessous du prix réalisé. Lorsque le plus grand actif cryptomonnaie est au-dessus du RP, alors les participants au marché agrégés sont en profit et lorsqu’ils sont en dessous, les commerçants subissent des pertes non réalisées.

En règle générale, les périodes de temps où le prix du Bitcoin chute en dessous du prix réalisé se produisent à des creux de cycle majeurs. Cela peut être vu dans le tableau ci-dessous:

Bitcoin : Prix réalisé sur CryptoQuant

Historiquement, cela s’est produit à des creux de cycle majeurs, marqués en rouge dans le graphique ci-dessus. Lorsque le BTC tombe en dessous du RP, les acteurs du marché ne sont pas à l’aise de conserver des positions perdantes et craignent de subir de nouvelles pertes. En particulier, dans un marché baissier de la crypto, où le récit entourant l’actif est négatif, les acteurs du marché attendent souvent que la crypto-monnaie grimpe au-dessus du niveau du prix réalisé avant d’augmenter leur exposition.

En règle générale, lorsque BTC grimpe au-dessus du RP, c’est un signe que l’actif numérique entre dans une phase de marché haussier. Ce récit a été vrai tout au long du passage de BTC à travers le cycle d’adoption. Si BTC ne parvient pas à dépasser RP, il est généralement rejeté à la baisse avec une dynamique baissière substantielle. Greatest_Trader, un analyste crypto pseudonyme chez CryptoQuant, affirme que bien qu’il y ait de la place pour que l’actif numérique saigne, la fin du marché baissier actuel pourrait être signalée par la montée de l’actif au-dessus du RP à 19 700 $.