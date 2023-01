First Mover Asia: Altcoin short squeeze apporte des pousses vertes à la crypto dormante | Cryptomonnaie

Une pression sur les traders baissiers d’altcoin a apporté une nouvelle énergie aux marchés de la cryptomonnaie, absents pendant des mois alors que l’échange FTX implosait dans le scandale. PLUS: Alex Thorn parle de crypto VC en 2023.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Le SOL et les altcoins de Solana, y compris le SRM de Serum, bénéficient du premier mini-rallye de l’année en altcoins. Une courte pression a ajouté du carburant.

Insights: Alex Thorn, responsable de la recherche à la société d’investissement cryptomonnaie Galaxy Digital, a déclaré à CoinDesk que les startups de la blockchain Web3 et les services basés sur le trading pourraient continuer à diriger des accords de capital-risque et des financements en 2023.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Le mini rallye altcoin génère de l’enthousiasme pour la première fois depuis des mois

Par Sam Reynolds

Tout le monde a une seconde chance en crypto.

Il y a quelques semaines, Solana était sur son lit de mort. À la fin de 2022, le concurrent Ethereum – qui était au centre de l’univers des jetons Sam Bankman-Fried – avait perdu plus de 90 % de sa valeur. Ses pom-pom girls les plus bruyantes, comme Sino Global Capital, sont peut-être restées coincées en tant que grands détenteurs.

Mais maintenant, les jetons SOL natifs de Solana obtiennent une pompe de prix rapide alors que les marchés de la cryptomonnaie tentent une reprise après des mois de marasme, selon les données de CoinDesk. Le jeton du protocole a augmenté de 11 % au cours des dernières 24 heures et de 46 % au cours des deux dernières semaines. Comme CoinDesk l’a signalé plus tôt, il y a une forte activité transactionnelle sur le réseau, avec des utilisateurs actifs quotidiens augmentant de 40 % au cours des deux dernières semaines. Des pièces de monnaie idiotes comme le jeton BONK sur le thème de Shiba Inu, qui paie 2021 « DeFi Summer » – comme un rendement de 1 000 % pour les fournisseurs de liquidités, y sont pour beaucoup.

Mis à part l’histoire du retour de Solana, les autres majors de la cryptomonnaie se portent également bien. Bitcoin (BTC) revient lentement à 20 000 $, après avoir récemment franchi la barre des 17 000 $, et l’éther (ETH) a augmenté de 3 % au cours des dernières 24 heures, pour atteindre 1 326 $. Les altcoins ont reçu un coup de pouce grâce à une courte pression. L’indice du marché CoinDesk (CMI) a augmenté de 1,2 % au cours des dernières 24 heures.

Tout cela fait également grimper les actions minières liées à la cryptomonnaie. Certes, beaucoup sont en baisse de 80% sur un an pour 2022, mais les récupérations commencent par des pousses vertes.

Connaissances

Le responsable de la recherche de Galaxy Digital voit plus de financement de capital-risque pour les entreprises Web3 cette année

Par Fran Vélasquez

Les startups de la blockchain Web3 et les services basés sur le trading ont mené des accords de capital-risque et des financements en 2022, et la tendance pourrait se poursuivre cette année, selon Alex Thorn, responsable de la recherche chez la société d’investissement cryptomonnaie Galaxy Digital.

Thorn a déclaré lundi au « First Mover » de CoinDesk TV que le secteur du Web 3, qui est composé de jetons non fongibles (NFT), d’organisations autonomes décentralisées, du métaverse et des jeux en ligne, représentait 31% des transactions en 2022, tandis que 13% étaient constitués de plateformes de trading.

Les VC ont investi plus de 30 milliards de dollars dans des startups de crypto et de blockchain en 2022, selon le rapport «Crypto VC Year End» de Galaxy.

Thorn a noté, cependant, que le nombre de transactions et le montant d’argent investi ont régulièrement diminué chaque trimestre en 2022, soulignant que des facteurs macroéconomiques associés à la chute d’importantes sociétés de cryptomonnaie peuvent avoir joué un rôle dans la diminution.

