Trois raisons pour lesquelles tous les yeux sont rivés sur le prix Cardano cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a surperformé la plupart des crypto-monnaies cette semaine, en hausse de 40 % depuis le 1er janvier.

Le plus haut mensuel de décembre a été liquidé, le niveau moyen de 0,35 $ est la prochaine zone cible haussière.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 0,265 $.

Le prix de Cardano a réussi un rallye surprenant, surpassant presque toutes les autres crypto-monnaies de l’espace. Le jeton numérique regarde maintenant les niveaux de liquidité de 2022 et pourrait générer des gains substantiels en cas de succès.

Le prix Cardano tire un crypto 180

Le prix de Cardano est au centre de l’attention du marché de la cryptomonnaie au cours de la deuxième semaine de négociation de la nouvelle année. Le 9 janvier, le jeton de contrat intelligent a bondi de 40 % depuis son ouverture à 0,248 $ à la cloche d’ouverture de 2023. Au fil des jours, la gamme de négociation s’est élargie progressivement. Par conséquent, Cardano a franchi plusieurs indicateurs à court terme et les zones de résistance précédentes.

Le prix de Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,3170 $ alors que le jeton tueur Ethereum autoproclamé flotte dans la zone de support brisée de Deember. Plus tôt dans la semaine, les haussiers ont franchi à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours, signalant que la tendance haussière était réelle. Le pic de 15 % du 9 janvier a franchi le sommet mensuel de décembre de 0,3290 $, entraînant une période de consolidation des prises de bénéfices.

Graphique ADA/USDT sur 3 heures

Compte tenu du scénario qui vient de se dérouler, les haussiers ont collecté plusieurs barrières de liquidité et l’ouverture d’une position longue pour plus de gains est susceptible de faire face à des risques plus élevés. Pourtant, la pente du rallye est parabolique et ouvrir une position courte sur le jeton numérique serait tout aussi problématique.

Si le marché est véritablement haussier, le prochain objectif à viser serait le niveau de 50 % de Fib de la fourchette de négociation de novembre à 0,3510 $, ce qui entraînerait une augmentation de 13 % par rapport à la valeur marchande actuelle d’ADA.

Au contraire, si les haussiers sont déjà sur leurs gardes, les baissiers pourraient s’emparer de la pause actuelle du marché et induire une vente massive ciblant les indicateurs mobiles récemment dépassés qui n’ont pas été testés après le récent rallye. La moyenne mobile simple sur 21 jours est de 0,2600 $ et se situerait 15 % en dessous du prix actuel de Cardano.