La CFTC rejoint le ministère de la Justice pour intenter une action en justice contre l’exploiteur du marché de la mangue Solana DEX | Cryptomonnaie

La Commodity Futures Trading Commission a déclaré que l’exploiteur du marché de la mangue, Avraham Eisenberg, avait utilisé la tromperie pour gonfler les prix des MNGO symboliques indigènes.

Eisenberg a déclaré que ses actions étaient légales après son arrestation fin 2022 et attend actuellement son procès.

Le prix de Solana a monté en flèche au cours de la nouvelle année, augmentant de près de 70 % en l’espace de dix jours.

L’échange décentralisé (DEX) basé à Solana, Mango Markets, a été victime d’un exploit il y a trois mois qui a conduit le DEX à constater 116 millions de dollars de liquidations. En manipulant le prix du jeton natif de Mango Market, MNGO, l’exploiteur Avraham Eisenberg a tenté de s’en tirer avec des millions de dollars avant d’être arrêté par les autorités.

L’exploiteur de Solana DEX face à la CFTC

Anéantissant plus de 100 millions de dollars en manipulant le marché, Eisenberg a établi un cas de manipulation et de tromperie ainsi que de fausse inflation d’un actif contre lui-même. Le ministère de la Justice a agi sur la base de ces informations et l’exploiteur a été arrêté l’année dernière et est depuis détenu en attendant son procès.

Rejoindre le ministère de la Justice est la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui a déposé une plainte contre l’exploiteur lundi. Selon la CFTC, Eisenberg a enfreint la loi fédérale sur les produits de base en gonflant le prix du jeton MNGO natif en utilisant un « dispositif manipulateur ou trompeur ».

Eisenberg, après son arrestation, a déclaré qu’il croyait que ses actions étaient légales et qu’il s’efforçait de restituer une partie des fonds qu’il exploitait à Mango Markets. Cependant, son aveu public du stratagème de manipulation a conduit les autorités à déclarer l’exploiteur en violation de la loi. À ce sujet, la CFTC a déclaré :

« Contrairement à sa prétendue croyance que ses actions étaient légales, en fait, elles constituaient une manipulation flagrante des prix au comptant et des swaps. »

Le prix de Solana note une légère hausse

Le prix de Solana a commencé 2023 en lançant un rallye qui a fait passer la valeur de la crypto-monnaie de 9,63 $ à 16,48 $ au moment de la rédaction. Enregistrant une augmentation de prix de près de 70 %, SOL se rapproche de la barre des 20 $.

Le prix de Solana doit marquer une autre hausse de 16 % afin de marquer et de transformer la résistance de 18,96 $ en support. Cela permettra à l’altcoin de s’engager dans une récupération à partir de ce moment. Cependant, si la tendance haussière diminue et que les prix se corrigent, SOL n’aurait pas réussi à transformer sa résistance immédiate à 16,12 $ en support.

Graphique SOL/USD sur 1 jour

Une nouvelle baisse pourrait entraîner la crypto-monnaie étiquetant le support critique à 11,70 $. Le perdre invaliderait la thèse haussière, ramenant le prix là où il était au début de l’année.