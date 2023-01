Prédiction des prix du Shiba Inu : le rallye SHIB de 9 % double en volume, la tendance à la hausse se maintiendra-t-elle ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 9 % le 9 janvier 2023.

L’afflux de volume de SHIB suggère que les investisseurs à forte capitalisation s’impliquent dans la prochaine transaction.

Une rupture inférieure à 0,0000828 $ pourrait invalider la tendance haussière.

Le prix du Shiba Inu montre des signaux de marché haussiers difficiles à éviter. Si les conditions du marché persistent, SHIB pourrait se lancer dans un rallye de secours époustouflant.

Le prix du Shiba Inu flambe

Le prix du Shiba Inu a surperformé plusieurs crypto-monnaies pour commencer la deuxième semaine de janvier alors que le célèbre jeton de pièce de monnaie meme a augmenté de 9% en 24 heures. Le rallye impressionnant a aiguisé les investisseurs, car les analyses en chaîne suggèrent que les baleines sont doublement intéressées par le comportement actuel du marché de SHIB.

Ekta Mourya de Netcost-Security a été le premier à remarquer Shiba Inus ; afflux en volume, avec une « augmentation de 116% des transactions sur les dernières 24 heures ». Au moment d’écrire ces lignes, le volume continue d’affluer sur le marché. 6,9 billions de jetons Shiba meme ont été échangés pendant le pic de 9 %, soit une augmentation de près de 150 % par rapport aux 2,4 billions du 8 janvier.

Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00000889 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut de décembre à 0,00001016 $ et le plus bas de 0,00000714 montre la tendance haussière actuelle à côté du niveau de 50 % de Fibonacci. Étant donné que les traders ont rapidement marqué le niveau de fib de 61,8 % de 0,00000920 $ plus tôt dans la journée, les traders devront maintenir une consolidation proche des niveaux de prix actuels pour viser un objectif plus élevé en toute sécurité. Le prochain niveau d’intérêt est le plus haut mensuel de décembre à 0,00001016. Le scénario haussier permet une hausse de 13% par rapport à la valeur marchande actuelle de SHIB.

Graphique SHIB/USDT sur 12 heures

La thèse haussière prend du temps, mais pour ceux qui souhaitent rejoindre le marché maintenant, une rupture du swing bas à 0,00000828 $ pèserait lourdement sur l’élan des tendances haussières et provoquerait probablement un renversement. Le scénario baissier pourrait entraîner une baisse de 10 % ciblant le creux mensuel de décembre à 0,00000714 $.