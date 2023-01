Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Attraper un taureau par les cornes | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de 5 % sur le mois après avoir franchi la zone des 17 000 $.

Le prix d’Ethereum surpasse les gains de Bitcoin de 400 %.

Le prix XRP montre une résistance lors du récent mouvement de tendance haussière.

Le marché de la crypto se déplace fébrilement vers le nord. Le temps nous dira si l’action actuelle des prix n’est qu’une phase de contre-tendance ou le début d’un renversement beaucoup plus important.

Le prix du Bitcoin prend en charge

Le prix du bitcoin a fait un renversement étonnant après des semaines de baisse des prix. Depuis le 1er janvier, le jeton de monnaie numérique peer-to-peer a augmenté de 5 %, dépassant les barrières de résistance à court terme et incitant les day traders à sauter sur des délais plus courts pour rejoindre la hausse de la tendance.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 17 354 $, une augmentation de 1 % sur la journée avec peu de résistance de la part des baissiers à but lucratif. Les perspectives précédentes mentionnaient que les traders BTC visaient probablement le sommet mensuel de décembre de 18 381 $. Après avoir franchi avec succès la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours, un indicateur utilisé par les traders à court terme cherchant à scalper les marchés en tendance, le biais haussier devient auto-réalisateur. Une clôture quotidienne soutenue du chandelier au-dessus de la barrière de 17 000 $ sera la dernière étape pour confirmer le biais haussier pour les jours à venir.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Maintenant que les prix ont augmenté, l’invalidation de la thèse haussière peut être placée sous le prix d’ouverture de janvier de 16 541 $. Une étiquette du marqueur mensuel céderait la place à un événement potentiel de balayage des bas ciblant le plus bas du marché de 2022 à 15 547 $, entraînant une baisse de 10 % de la valeur marchande actuelle de Bitcoin.

Le prix d’Ethereum monte dans l’assiette

Le prix d’Ethereum a évolué à l’unisson avec la poussée haussière de Bitcoin, mais a renforcé quatre fois plus de gains. Le 9 janvier 2023, la valeur marchande du jeton de contrat intelligent décentralisé a augmenté de 4,5 %. Sur des périodes plus courtes, les commerçants entrent impulsivement sur le marché pour s’emparer des cornes lucratives de l’ETH.

Le prix d’Ethereum se négocie actuellement à 1 342 $, perpendiculairement au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % du swing bas d’octobre au swing haut. Comme le commerce des ETH se situe dans la fourchette d’octobre, l’objectif conservateur à viser est le niveau de 61,8% FIb à 1 457 $. Le scénario haussier crée de l’espace pour une augmentation supplémentaire de 9 % de la valeur marchande par rapport au prix Ethereum d’aujourd’hui.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Les premières preuves suggérant un échec de la tendance haussière seraient une rupture en dessous du plus bas de la fourchette d’octobre à 1 328 $. Une étiquette du plus bas pourrait induire un événement de liquidation ciblant le plus bas de l’automne à 1073 $, entraînant une baisse de 20 %.

Le prix XRP fait des gains turbulents

Le prix du XRP a augmenté de 2,5 % pour commencer la deuxième semaine de négociation de janvier. Comparée à ses homologues Ethereum et Bitcoin, la hausse de la tendance haussière de Ripple semble plus turbulente. La résistance est affichée sur le graphique de 4 heures. Les traders ont incité plusieurs tentatives pour franchir les 0,35 $, mais les baissiers à but lucratif maintiennent avantageusement le jeton de remise numérique supprimé.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,353 $. L’action ricochante des prix entre la fourchette convergente a permis un deuxième pic baissier et la récupération de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours. Si les traders peuvent maintenir une clôture quotidienne au-dessus du niveau susmentionné, alors le XRP pourrait continuer à faire des gains dans les prochains jours. Un objectif clé à viser serait le sommet du 27 décembre à 0,373 $, entraînant une augmentation de 5 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Ripple.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

La santé de la tendance haussière exige que le creux sous la récente liquidation sous 0,344 $ reste non étiqueté. Une étiquette du plus bas pourrait induire une deuxième tentative baissière dans le plus bas de la fourchette de décembre ciblant 0,33 $, entraînant une baisse de 5 %.