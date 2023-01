Mise à niveau d’Ethereum Shanghai : Guide des projets de hard fork, de désengagement et de jalonnement liquide de l’ETH | Cryptomonnaie

La prochaine mise à niveau d’Ethereum à Shanghai est prévue pour mars 2023, et les utilisateurs pourront retirer leur ETH et investir dans des projets de jalonnement liquide.

Le hard fork est configuré pour réduire les risques liés au jalonnement d’Ether et ouvrir les retraits de jetons ETH, suscitant l’intérêt des utilisateurs pour les plates-formes de jalonnement liquide comme Lido DAO.

L’annonce du hard fork et du démantèlement des jetons ETH a alimenté un rallye dans les altcoins, Ethereum Classic, Lido Finance, Ethereum Name Service et Solana, entre autres.

Ethereum, l’altcoin est sur la bonne voie pour sa mise à niveau à Shanghai, le hard fork tant attendu du deuxième actif en termes de capitalisation boursière. Le hard fork sera suivi du démantèlement des jetons ETH et les experts pensent que cela pourrait alimenter un récit haussier pour le jalonnement liquide.

Le jalonnement liquide libère Ethereum jalonné des périodes de blocage et la communauté mondiale des détenteurs d’ETH est responsable de la sécurité du réseau.

Hard fork d’Ethereum Shanghai : voici à quoi s’attendre

Les développeurs de l’écosystème Ethereum ont déterminé que le prochain hard fork ETH appelé « Shanghai » aura un délai de sortie cible de mars 2023. Un hard fork est une mise à jour radicale de l’écosystème de l’actif et rend valides les blocs et les transactions précédemment invalides, ou vice versa. Il nécessite que tous les nœuds ou utilisateurs mettent à niveau vers la dernière version du logiciel de protocole.

L’un des principaux défis de l’écosystème Ethereum est que les jalonneurs n’ont pas pu retirer leurs jetons ETH jalonnés à moins d’utiliser une méthode de jalonnement liquide. Cependant, le hard fork de Shanghai est sur le point de changer les règles pour les détenteurs d’ETH.

Tim Beiko, développeur principal d’Ethereum, a annoncé que le retrait des jetons ETH jalonnés serait prioritaire par rapport à la mise en œuvre de la mise à niveau «Surge» avec la proposition d’amélioration Ethereum (EIP)-4884.

Bien que l’EIP-4844 ne soit pas inclus dans le hard fork de Shanghai, trois autres EIP qui intéressent principalement les développeurs seront intégrés à la mise à niveau : EIP-3651 (Warm Coinbase), EIP-3855 (instruction PUSH0) et EIP-3860 ( Code d’initialisation de la limite et du compteur).

Le plus intéressant d’entre eux est EIP-3651 : Warm Coinbase. EIP-3651 est considéré comme un changeur de jeu qui pourrait réduire les frais de réseau pour certains des principaux participants au réseau appelés constructeurs. Coinbase est le nom du logiciel que les constructeurs utilisent pour recevoir de nouveaux jetons sur le réseau.

Chaque nouvelle transaction sur la plate-forme doit interagir plusieurs fois avec le logiciel Coinbase, la première interaction coûte plus cher car le logiciel doit « réchauffer », puis les frais diminuent à mesure que les interactions augmentent. Cependant, avec l’introduction de l’EIP-3651, le logiciel Coinbase restera chaud et nécessitera des frais de gaz inférieurs pour y accéder.

Les développeurs ont également convenu d’aborder la mise en œuvre du « EVM Object Format » (EOF) à Shanghai, qui est une collection d’EIP qui mettent à niveau la machine virtuelle Ethereum, l’environnement dans lequel Ethereum est capable d’exécuter des contrats intelligents :

EIP 3540, EIP 3670, EIP 4200, EIP 4570 et EIP 5450.

Altcoins qui se sont ralliés en réponse au hard fork de l’ETH Shanghai

Alors que le deuxième plus grand altcoin détient un terrain stable en 2023, les altcoins sur la blockchain ETH et dans l’écosystème de jalonnement liquide ont connu un pic de leurs prix. Ethereum Classic (ETC), Lido Finance (LDO), Ethereum Name Service (ENS), Solana (SOL) ont été témoins de l’influence des hausses de prix influencées par la fourchette dure d’Ethereum Shanghai.

Lido Finance et Rocket Pool (RPL), les jetons de protocole de jalonnement liquide ont généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours des dernières 24 heures, sur la base des données de CoinGecko. Étant donné que le jalonnement liquide permet aux utilisateurs de sécuriser leurs avoirs sans l’exigence d’un approvisionnement initial important, comme 32 ETH dans le cas du contrat de dépôt, les experts pensent que cela pourrait susciter l’intérêt des utilisateurs qui retirent leurs jetons ETH après le hard fork de Shanghai.

Lido DAO est considéré comme le leader de l’écosystème de jalonnement liquide avec un rendement annuel et une part de marché plus élevés que les autres protocoles. Lido commande 88,55 % du total de l’éther jalonné parmi tous les protocoles. Le volume quotidien sur les principaux échanges pour LDO a grimpé de 436 % sur une période de 24 heures le 9 janvier 2023.

Solana, considéré comme une alternative au réseau Ethereum, a rapporté 25% de gains aux détenteurs de jetons au cours de la dernière journée, aux côtés d’Ethereum Classic et d’Ethereum Name Service qui ont offert près de 10% de gains.