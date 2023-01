Prédiction de prix XRP : prix d’ondulation en route vers 0,37 $ avec des traders en mode mission | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation voit les conditions commerciales s’améliorer considérablement.

XRP surfe sur une vague d’éléments positifs qui fournissent plusieurs vents arrière.

Attendez-vous à voir 0,37 $ d’ici la fin de cette semaine avec le SMA de 200 jours à gagner la semaine prochaine.

Le prix Ripple (XRP) monte en flèche avec plus de 1% des bénéfices intrajournaliers alors qu’un nouveau sommet pour 2023 se trouve à proximité. Les haussiers voient les conditions commerciales s’améliorer alors que le VIX et le Dollar Index (DXY) reculent davantage. Les taux d’intérêt sont loin de leurs sommets en termes de rendements alors que les marchés commencent à se concentrer sur le niveau pivot de la Réserve fédérale américaine. Plusieurs points de données de vendredi dernier confirment que davantage de potentiel de hausse pour les actifs à risque est dans les cartes pour les jours et les semaines à venir.

Le prix d’entraînement devrait pomper 7% en une semaine

Le prix de l’ondulation bondit en cours de journée lors de cette première semaine de négociation officielle de 2023, car plusieurs pupitres de négociation sont désormais au complet et de nombreuses banques et fonds projettent leurs prédictions pour 2023. Avec toujours un gros sac de risques extrêmes, les conditions de négociation s’améliorent à mesure que les marchés voient les taux , le dollar américain et le VIX sortent de leurs niveaux plus élevés à partir de 2022.

Le prix XRP a déjà flirté avec un nouveau sommet pour 2023 alors que 0,3553 $ est testé. Alors que la séance américaine commence lundi, plusieurs actifs prennent du recul par rapport aux sommets du groupe d’actifs à risque. Si ce sentiment de risque se poursuit et reçoit plus de support d’un chiffre d’inflation plus faible jeudi, le XRP pourrait atteindre 0,3710 $ d’ici la fin de cette semaine.

Graphique journalier XRP/USD

Le risque à la baisse vient avec le président de la Réserve fédérale américaine, Powell, s’exprimant mardi en Suède. Par le passé, le président de la Fed américaine a toujours repoussé l’optimisme du marché. Cela pourrait être considéré comme une douche froide, ramenant le prix du XRP vers 0,33 $ au prix le plus bas depuis novembre.