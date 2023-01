Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Dogecoin et Shiba Inu – European Wrap 9 janvier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) a déjà augmenté de plus de 4 % pour l’année alors que les traders réapparaissent sur la scène après une longue interruption. Bitcoin ne montre pas de pics aussi violents que ceux observés chez son petit cousin Cardano en raison de la corrélation large et courante avec d’autres classes d’actifs sur les marchés financiers. Avec des achats massifs d’obligations et un dollar américain qui ne semble pas s’affaiblir ou se renforcer dans une direction, les traders veillent à placer leur argent dans un seul actif ou une seule classe d’actifs.

L’action sur les prix du Dogecoin (DOGE) voit les haussiers en tête des chiffres de l’inflation américaine pour ce jeudi, alors que certaines données de deuxième niveau sur les chiffres de l’inflation américaine et européenne indiquent un ralentissement de l’inflation et de l’économie. Cela fait rêver les traders d’un scénario Goldilocks d’investissements perdus en 2022. Il semble que le temps de récupération des haussiers vers les baissiers soit venu, DOGE devant bondir vers 0,085 $ cette semaine.

Shiba Inu, la deuxième plus grande pièce de mème de l’écosystème de la crypto-monnaie, est actuellement dans une tendance haussière. Bitcoin et Ethereum ont tenu bon au cours de la semaine dernière alors que des altcoins comme Shiba Inu ont généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs.