Pourquoi Bitcoin pourrait s’échanger latéralement pendant deux mois avant la fin de l’hiver crypto pour BTC | Cryptomonnaie

Le marché baissier du Bitcoin est similaire à 2018 et les experts estiment qu’une estimation optimiste envisage une action latérale des prix pendant deux mois.

BTC pourrait commencer le prochain marché haussier après cela, mais une estimation pessimiste suggère une période de huit mois de mouvement latéral.

Les analystes considèrent que le niveau de 17 600 $ est la clé de la tendance haussière de Bitcoin et fixent un objectif de 20 000 $ pour l’actif.

Le marché baissier du Bitcoin dans le cycle actuel est similaire à la tendance BTC de l’hiver crypto de 2018. Les experts ont noté ces similitudes et partagé une prédiction optimiste d’une cassure haussière après deux mois ; une perspective pessimiste impliquerait huit mois d’action latérale sur les prix de Bitcoin.

Lisez aussi: Bitcoin attire les méga baleines avec de nouveaux mouvements, trouve un support au niveau de 16 800 $

Le prix du bitcoin pourrait s’échanger latéralement pendant deux mois avant une évasion

Bitcoin, l’actif avec la plus grande capitalisation boursière est actuellement dans une tendance baissière à long terme sur son graphique mensuel. Jiang Zhuoer, PDG et co-fondateur du pool minier Bitcoin BTC.TOP note qu’à partir du précédent record historique de Bitcoin (BTC) (ATH) et se terminant par la prochaine réduction de moitié, BTC a franchi le creux du marché baissier en 2014 et 2018, respectivement.

Zhuoer soutient que si le prix de Bitcoin a atteint le plancher en 2022 et que l’événement FTX a fait grimper le prix à 15 476 $, alors les trois marchés baissiers ont pris le même temps entre l’ATH précédent et le plus bas. Le halving en 4 ans conduisant à la loi du cycle de 4 ans semble toujours d’actualité.

Sur la base des observations du sentiment du marché, il s’agit de la dernière période de baisse latérale du marché baissier. Des événements tels que la faillite du Digital Currency Group ont déjà été pris en compte et n’auraient plus d’impact significatif sur le prix.

Une estimation optimiste suggère donc que le marché baissier actuel et le marché baissier de 2018 sont similaires, et le prix du Bitcoin pourrait se dégrader pendant encore deux mois avant la prochaine course haussière de BTC.

Zhuoer estime qu’une estimation pessimiste indique une période de huit mois de mouvement latéral avant une reprise du BTC, similaire au marché baissier de 2014.

Pourquoi les analystes considèrent-ils que 17 600 $ sont la clé de la hausse des prix de Bitcoin ?

CryptoGodJohn, un analyste et commerçant de crypto, considère la clé de niveau de 17 600 $ pour le prix du Bitcoin. Si BTC renverse le niveau de 17 600 $, les traders pourront viser le niveau de 20 000 $. L’expert estime que le fait de ne pas dépasser 17 600 $ pourrait entraîner l’invalidation de sa thèse haussière et voir le prix BTC revoir 15 500 $.

17 600 $ est le niveau le plus important pour moi pour $ BTC Retournez 17 600 $, je ne serais pas surpris de voir un mouvement vers 20 000 $ Rejeter probablement revisiter 15,5 $ – Johnny (@CryptoGodJohn) 9 janvier 2023

Où va le prix du Bitcoin ?

Le prix du bitcoin est dans un canal ascendant et sur la bonne voie pour dépasser la ligne de tendance supérieure. S’il le fait et accélère sa tendance haussière, il pourrait se rallier à un objectif à l’extension Fibonacci de 61,8 % de la hauteur du canal, à 17 369 $. Les traders pourraient même viser le niveau de 17 448 $. Une telle cassure à partir d’un canal ascendant plus élevé est souvent révélatrice d’une « exubérance irrationnelle » cependant, et peut préfigurer un mouvement d’éruption de pic d’épuisement, avant un renversement d’une forte baisse, les traders doivent donc agir avec prudence.

Tableau des prix BTC/USDT

Sur la base du graphique ci-dessus, l’actif a dépassé les moyennes mobiles exponentielles sur 200 et 50 jours, ce qui est également un signe haussier. L’indicateur de momentum de l’indice de force relative (RSI), cependant, se lit actuellement à 75,71, ce qui indique que Bitcoin est suracheté. Cela indique que les haussiers devraient s’abstenir d’ajouter de nouvelles positions longues à leurs positions. Lorsque le RSI redescendra en dessous de 70 et rentrera en territoire neutre, cependant, ce sera un signe pour les traders de sortir de leurs positions longues et d’envisager d’ouvrir des shorts à la place.

Une baisse en dessous de la ligne de tendance inférieure du canal ascendant invaliderait complètement la thèse haussière et suggérerait des pertes plus profondes à venir.