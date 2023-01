Les anciens altcoins sont de retour à la mode | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a augmenté de 2,2% au cours de la semaine dernière, terminant près de 17 000 $. Lundi matin, un nouvel élan à la hausse a porté le prix à 17,2 K $, un nouveau sommet en près de quatre semaines. Au cours de la semaine, Ethereum a ajouté 8% à 1310 $. Les autres altcoins du top dix ont gagné entre 3,4 % (XRP) et 17,9 % (Cardano). La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 5,3 % pour atteindre 850 milliards de dollars pour la semaine.

Le marché de la crypto a réagi positivement aux nouvelles favorables pour le marché boursier américain et aux nouvelles négatives pour le dollar, grimpant à un nouveau niveau. Une croissance aussi régulière rappelle la construction d’une base solide pour la reprise future.

Lundi, Bitcoin tire sa sixième bougie de croissance quotidienne, se négociant de plus en plus avec confiance au-dessus de sa moyenne sur 50 jours. Les altcoins les plus grands et les plus anciens attirent également l’attention du marché.

En plus d’Ethereum, qui approche des sommets de décembre, Litecoin mérite l’attention. Lundi matin, son prix a bondi de 7,5 % à 82 $, ce qui se situe dans la région des sommets de novembre et décembre et près des niveaux les plus élevés depuis mai dernier.

L’intérêt pour les altcoins long-only est une indication essentielle du travail des acheteurs à long terme. En attendant, les investisseurs s’affairent à évaluer la vulnérabilité des projets les plus ambitieux et les plus avancés.

Contexte de l’actualité

La communauté des crypto-monnaies a entendu des rumeurs sur l’insolvabilité potentielle de l’échange Huobi au milieu des sorties de fonds, des rumeurs de licenciements dans l’équipe et des réductions des paiements des employés. Huobi a confirmé les licenciements d’environ 20% de son personnel. Le jeton d’échange NT s’est effondré de 28 % au cours du mois dernier.

Justin Sun, fondateur de Tron et conseiller de Huobi, a démenti les rumeurs de problèmes avec l’échange, soulignant que les actifs des utilisateurs sont en sécurité. Pendant ce temps, CryptoQuant a déclaré que Huobi était « dans une position vulnérable », tandis que le service d’analyse Arkham a explicitement exhorté les abonnés à retirer des fonds du site.

Digital Currency Group (DCG), la société mère du courtier en crypto-monnaie en difficulté Genesis, a annoncé la fermeture de sa filiale de gestion d’actifs numériques HQ Digital. Bloomberg a rapporté que la SEC et d’autres régulateurs américains avaient enquêté sur DCG.

Les crypto-monnaies n’ont aucune valeur intrinsèque et devraient être réglementées comme les jeux d’argent, a déclaré Fabio Panetta, membre du comité exécutif de la BCE.