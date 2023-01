Cardano et Solana se sont découplés de la crypto dans des hausses de prix explosives, quel altcoin est le prochain ? | Cryptomonnaie

Cardano et Solana se sont découplés de l’écosystème Bitcoin, Ethereum et crypto, générant des gains à deux chiffres du jour au lendemain le 8 janvier.

Les indicateurs en chaîne tels que la domination sociale et les adresses actives quotidiennes ont signalé un renversement de tendance haussier pour les deux.

La corrélation de Litecoin avec Bitcoin et Ethereum est en baisse, l’altcoin pourrait se préparer à une hausse explosive des prix.

Cardano et Solana, deux concurrents du réseau de blockchain de contrats intelligents Ethereum, ont récemment connu des cassures massives de leurs prix. Les indicateurs en chaîne tels que la domination sociale et l’activité du réseau dans ADA et SOL ont signalé un renversement de tendance haussier avant que les jetons n’affichent des hausses de prix à deux chiffres. Le prochain altcoin à suivre ADA et SOL dans cette tendance est le Litecoin, les traders ciblent un rallye de 22% dans le jeton de paiement.

Les prix Cardano et Solana rapportent plus de 20% de gains pour les détenteurs sur une période de 24 heures

Cardano, le réseau de blockchain de contrats intelligents Ethereum-killer et la blockchain de couche 1 de preuve de participation Solana ont généré des gains de 20% pour les détenteurs sur une période de 24 heures, du 8 janvier au 9 janvier 2023. La corrélation de Cardano et Solana avec une grande les crypto-monnaies de capitalisation boursière Bitcoin et Ethereum ont piqué du nez, les altcoins se sont découplés et ont connu une cassure haussière.

La matrice de corrélations ci-dessous montre le coefficient de corrélation des actifs avec BTC et ETH :

Matrice de corrélations de cryptowat.ch

Comme le montre le tableau ci-dessus, Bitcoin et Ethereum sont fortement corrélés tandis que les altcoins comme Litecoin, XRP, Cardano et Solana se sont découplés ou ont connu une baisse de corrélation. La corrélation de Litecoin avec Bitcoin a chuté à 0,63.

Trois mesures en chaîne qui ont signalé une cassure haussière à Cardano et Solana

Les mesures en chaîne telles que la domination sociale, l’activité du réseau et le rapport du volume quotidien des transactions en chaîne en profit sur perte ont signalé l’inversion de tendance à Cardano et Solana, sur la base des données de l’agrégateur de crypto Santiment.

Les adresses actives quotidiennes sur le réseau d’une crypto-monnaie reflètent le volume d’activité sur la blockchain. Une augmentation constante des adresses actives quotidiennes indique un prochain renversement de tendance. Tout comme une augmentation de l’activité des baleines et des transactions de grande valeur signale un pic de pression de vente et une inversion de tendance baissière, un pic d’adresses actives quotidiennes et une activité de réseau élevée sont synonymes d’une prochaine cassure haussière d’un actif.

La dominance sociale d’un actif est une métrique qui utilise des données volumineuses, glanées sur les forums de médias sociaux où l’actif est mentionné. Un pic de domination sociale se produit lorsqu’il est beaucoup mentionné dans les médias sociaux.

Le ratio du volume quotidien des transactions en chaîne en profit sur perte est une autre mesure utilisée par les analystes. Il suit le montant total de pièces ou de jetons pour toutes les transactions sur le réseau qui se sont déplacées dans un intervalle donné. S’il y a un volume inférieur de transactions qui ont entraîné des pertes par rapport aux gains, le ratio augmente, et vice versa pour les gains. Le graphique ci-dessous montre que le prix de Cardano s’apprécie parallèlement à un ratio en augmentation constante du volume quotidien des transactions en chaîne en profit sur perte.

Le graphique montre également que le nombre d’adresses actives quotidiennes sur le réseau augmente en même temps.

Métriques Cardano en chaîne

Le nombre d’adresses actives quotidiennes (barres vert foncé) sur le réseau a régulièrement augmenté au cours de la dernière semaine de décembre, en même temps que le prix. Cela s’est également accompagné d’une augmentation de la domination sociale (ligne bleue) et d’un ratio en augmentation constante de transactions réalisant des bénéfices (barres vert clair), ainsi que du prix Cardano atteignant un sommet mensuel de 0,3395 $.

Solana a inversé le récit du projet mort à 22% de gains quotidiens

L’effondrement de l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried et la migration des projets NFT et des dApps de la blockchain Solana vers Polygon et Ethereum ont alimenté un récit baissier parmi les détenteurs de SOL. L’altcoin Ethereum-killer a anéanti ses gains de 2022 et a subi une forte baisse de son prix en novembre 2022.

Solana a renversé le récit et récupéré d’un « projet mort » à une blockchain de preuve de participation avec une activité de développement élevée et une domination et un volume sociaux constants. L’altcoin a observé un énorme pic de son volume d’échanges après un découplage de 22% du marché de la cryptomonnaie.

Métriques en chaîne Solana de Santiment

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix de Solana a grimpé en raison de l’augmentation du volume des échanges, de la popularité parmi les commerçants sur les plateformes de médias sociaux et de la domination sociale qui a atteint un sommet dans la seconde moitié de décembre 2022.

Avec sa corrélation décroissante avec BTC et ETH, Litecoin pourrait suivre Cardano et Solana plus haut.

Le prix du litecoin se prépare pour un rallye de 22%

Litecoin, le jeton de paiement et l’alternative au Bitcoin, est sur la bonne voie pour une cassure haussière à partir d’un canal ascendant. Le récent croisement de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours au-dessus de l’EMA de 200 jours, confirme un signal croisé doré haussier – l’altcoin grimpe constamment dans un canal ascendant.

Une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure pourrait pousser LTC vers la résistance clé à 85,03 $ et l’objectif haussier à 101,50 $, un niveau de résistance clé du graphique des prix mensuels. Comme le montre le graphique ci-dessous, Litecoin pourrait assister à un rallye de 22% après la validation de la thèse haussière.

L’évasion haussière de Litecoin pourrait être temporaire et représenter une éventuelle explosion ou un mouvement d’épuisement vers le haut avant un retournement vers le bas, de sorte que les traders doivent approcher avec prudence.

Contrat perpétuel LTCUSDT

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum, se lit cependant à 78,70, signalant que le Litecoin est suracheté. C’est un signal aux haussiers de ne plus ajouter de longs, et un signal d’avertissement potentiel. Une baisse sous le niveau de 70 serait un signal pour les détenteurs de vendre leurs longs et de retourner à découvert.

Si le prix baisse en dessous de la ligne de tendance inférieure du canal, ou des deux moyennes mobiles exponentielles à 74,91 $ et 71,90 $, cela pourrait invalider la thèse haussière du Litecoin.