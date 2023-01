First Mover Asia: Bitcoin éclipse 17 000 $, sortant de la fourchette de négociation de trois semaines | Cryptomonnaie

Depuis la mi-décembre, le bitcoin n’avait pas réussi à terminer une journée de négociation (temps universel coordonné ou base UTC) à plus de 17 000 $, et maintenant les analystes se demandent si la plus grande crypto-monnaie a formé un creux de marché après une horrible année 2022.

Prix: Bitcoin a dépassé de manière décisive 17 000 $, semblant sortir d’une fourchette de trois semaines. Au cours de la semaine à venir, les traders surveilleront les spéculations en cours impliquant Digital Currency Group, Tron, Huobi et Solana.

Insights: Un nouveau reportage a ravivé les spéculations sur la question de savoir si l’échange cryptomonnaie dominant Binance pourrait faire l’objet d’un examen minutieux de ses contrôles anti-blanchiment d’argent.

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin dépasse 17 000 $; La semaine à venir, l’accent est mis sur la Fed, DCG, Solana, Tron

Bitcoin (BTC) a dépassé de manière décisive les 17 000 dollars dimanche, sortant de sa récente fourchette de prix pour atteindre un sommet de trois semaines.

La plus grande crypto-monnaie avait brièvement dépassé 17000 $ vendredi après que des données suggéraient que les entreprises de services américaines ralentissaient – ​​considérées par les commerçants des marchés des actifs numériques et traditionnels comme un signe que la Réserve fédérale pourrait bientôt être en mesure de relâcher ses efforts pour resserrer les finances les conditions. Mais il a fallu quelques jours de plus au bitcoin pour cimenter le mouvement au-delà d’un seuil qui avait effectivement plafonné tous les rassemblements depuis la mi-décembre.

Les analystes n’ont pas tardé à souligner que les graphiques de prix sont toujours baissiers, bien que David Duong de Coinbase Institutional ait écrit dans un rapport qu’une poussée réussie au-delà de la barre des 17 100 $ pourrait mettre le bitcoin sur la bonne voie vers le prochain niveau technique autour de 17 800 $.

Selon Sean Farrell de FundStrat, les données de la blockchain suggèrent qu’il y a beaucoup d’acheteurs prêts à « avoir envie d’acheter du BTC au niveau très spécifique de 16 000 $ à 17 200 $ ».

« Cela brosse un tableau incroyable d’un mur d’achat solide aux prix actuels du marché et suggère qu’un creux solide se forme », a écrit Farrell dans un rapport.

Au moment de mettre sous presse, la plus grande crypto-monnaie changeait de mains autour de 17 150 $, en hausse de 1,3 % au cours des dernières 24 heures.

Au cours de la semaine à venir, les traders de bitcoins surveilleront un rapport clé sur l’inflation américaine – également théoriquement une entrée dans les calculs de la Réserve fédérale. Le resserrement monétaire de la banque centrale la semaine dernière a été un facteur important dans la baisse du prix du bitcoin de 64% l’année dernière, la pire performance annuelle en quatre ans.

Ailleurs sur les marchés des actifs numériques, les traders continueront de surveiller les spéculations sur l’avenir du conglomérat crypto (et propriétaire de CoinDesk) Digital Currency Group et de sa filiale Genesis. Un autre fil conducteur concerne les perspectives d’un rebond du jeton SOL de Solana – l’une des plus grosses « pièces Sam » qui sont devenues les principales victimes de l’implosion de l’année dernière de l’échange FTX de Sam Bankman-Fried. Il y a aussi des inquiétudes baissières persistantes concernant le jeton TRX de Tron et le HT de Huobi, tous deux liés à l’entrepreneur crypto Justin Sun.

Des enquêteurs américains assignent des fonds spéculatifs à l’enquête sur le blanchiment d’argent de Binance : rapport

Les procureurs fédéraux enquêtent sur la relation entre Binance et les fonds spéculatifs basés aux États-Unis dans le cadre d’une enquête plus large sur le possible contournement par l’échange de crypto-monnaie des garde-fous de blanchiment d’argent, selon un rapport du Washington Post.

L’enquête est dirigée par le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle, qui, ces derniers mois, a envoyé des assignations à comparaître aux entreprises demandant des enregistrements de leurs transactions avec Binance, a rapporté le Post, citant deux personnes qui avaient examiné l’une des assignations à comparaître. .

Les assignations à comparaître surviennent à un moment où Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde en termes de volume de transactions quotidiennes, fait l’objet d’un examen médiatique et réglementaire intense sur ses pratiques commerciales et ses finances. Cet examen minutieux a débordé à la fin de l’année dernière à la suite de l’implosion de plusieurs milliards de dollars de FTX, qui a ébranlé la confiance des investisseurs dans un marché de la cryptomonnaie de plus en plus turbulent et troublé.

Les assignations à comparaître ne signifient pas automatiquement que les autorités porteront des accusations contre Binance ou son fondateur et PDG Changpeng « CZ » Zhao, a noté le Post alors que les autorités fédérales discutent toujours d’un règlement potentiel avec Binance et évaluent si les preuves dont elles disposent sont suffisantes pour apporter des charges.

Récemment, Binance a fait des efforts pour accroître son engagement en matière de conformité, augmentant son personnel de sécurité et de conformité de 500 % en 2022. De plus, l’automne dernier, la société a réuni un conseil consultatif mondial présidé par Max Baucus, un ancien sénateur démocrate du Montana. Pendant ce temps, la bourse semble désireuse d’améliorer ses relations avec le gouvernement américain, devenant récemment active dans le lobbying crypto à Washington, DC.

Événements importants

9 h 00 HKT/SGT (1 h 00 UTC) Taux de chômage en Europe (novembre)

22h30 HKT/SGT (14h30 UTC) Indice des prix à la consommation de Tokyo (Annuel/Déc.)

6 h 00 HKT/SGT (22 h 00 UTC) Investissement direct étranger en Chine (Annuel/Déc.)