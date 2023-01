Les baleines de Cardano continuent de s’accumuler en attendant trois développements clés en 2023 | Cryptomonnaie

Les grands investisseurs de portefeuille du réseau Cardano récupèrent l’altcoin tueur d’Ethereum, basé sur les données en chaîne de Santiment.

Les détenteurs d’ADA attendent le lancement d’Hydra, d’Oracle et du stablecoin Djed, catalyseurs haussiers de l’écosystème Cardano.

Le prix de Cardano est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 0,4180 $ alors que l’altcoin dépasse les moyennes mobiles exponentielles sur 50 et 200 jours.

Cardano, le concurrent du réseau Ethereum et l’un des plus grands altcoins de l’écosystème crypto, a noté une augmentation des avoirs en portefeuille de baleines. Les membres de la communauté Cardano attendent trois événements clés dans le réseau de l’altcoin en 2023. Les perspectives sur l’altcoin sont optimistes.

Lisez aussi: Les baleines Ethereum prédisent un bain de sang dans le pari altcoin sur la baisse du prix des ETH en dessous de 400 $

Les grands investisseurs du portefeuille de Cardano récupèrent ADA à un rythme rapide

Cardano, un réseau de contrats intelligents et concurrent d’Ethereum, a connu une augmentation des avoirs en jetons ADA des grands investisseurs de portefeuille. Les détenteurs d’ADA avec 10 000 à 100 000 jetons ont augmenté leurs avoirs de manière constante depuis la mi-novembre 2022.

Sur la base du graphique de Santiment, les baleines détenant entre 10 000 et 100 000 pièces et 100 000 et 1 000 000 ADA ont ramassé ADA au cours des deux derniers mois.

Fonds de baleines ADA

Trois catalyseurs haussiers pour Cardano en 2023

Les détenteurs de Cardano attendent avec impatience trois catalyseurs haussiers : le lancement d’Hydra, la solution d’évolutivité de couche 2 de Cardano, Djed le stablecoin de l’écosystème et d’autres ponts reliant le réseau blockchain, Oracles.

Les développeurs d’Ethereum-killer travaillent sur la feuille de route de développement de l’altcoin. Charles Hoskinson, le co-fondateur de Cardano a assuré à la communauté que l’altcoin est sur la bonne voie pour atteindre ses jalons de développement en 2023.

Les perspectives de prix de Cardano restent optimistes

Le prix de Cardano a dépassé ses deux moyennes mobiles exponentielles à 50 jours et 200 jours, ce qui implique que l’ADA est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif haussier de 0,4180 $. Le prix de l’altcoin est dans un canal ascendant et l’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum est de 77,90, ce qui implique que l’actif est suracheté.

Sur la base du tableau des prix ADA, ci-dessous, 0,3008 $ et 0,3059 $ sont les deux niveaux de résistance pour le tueur Ethereum.

Contrat perpétuel ADAUSDT

Une baisse en dessous de l’EMA de 200 jours à 0,2760 $ pourrait invalider la thèse haussière de l’altcoin. Sur la base des données du RSI, Cardano est suracheté, ce qui implique que l’actif pourrait assister à une inversion de tendance baissière si les haussiers ne parviennent pas à faire monter le prix.