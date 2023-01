Bitcoin attire les méga-baleines avec de nouveaux mouvements et trouve un support au niveau de 16 800 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est prêt à sortir de sa formation triangulaire après avoir établi un nouveau support au niveau de 16 800 $.

La crypto-monnaie a attiré de grands investisseurs de portefeuille vers son réseau avec un nouveau point de contrôle de 100 semaines en dessous du niveau de 17 000 $.

Les experts estiment que le niveau de 16 800 $ est le nouveau plancher potentiel de l’actif, c’est le niveau où le plus de volume a été échangé au cours des 100 dernières semaines.

Bitcoin, le plus grand actif par capitalisation boursière, a connu une baisse constante de sa volatilité au cours des huit dernières semaines. Malgré la baisse de l’activité sur le réseau Bitcoin, les analystes ont identifié un plancher potentiel au niveau de 16 800 $ et estiment que BTC est susceptible de tenir bon à ce point de contrôle du volume.

Bitcoin établit un nouveau point de contrôle du volume en dessous de 17 000 $

Bitcoin, la crypto-monnaie dominante avec une capitalisation boursière de 356 milliards de dollars, a formé un support au niveau de 16 800 dollars. BTC a récemment dépassé la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours et l’EMA de 200 jours. Bitcoin a inversé ses deux moyennes mobiles à long terme et a formé un nouveau support au niveau de 16 800 $.

Les experts ont identifié un nouveau point de contrôle de 100 semaines sous le niveau de 17 000 $. @TrendRidersTR, un analyste crypto et trader a identifié le niveau de 16 800 $ comme une zone clé de support des prix BTC.

Tableau des prix BTC/USD

Comme le montre le tableau ci-dessus, le point de contrôle de 100 semaines est au niveau de 16 800 $, le POC de 200 semaines est de 9 200 $ et le POC de 300 semaines est de 3 700 $. Le POC est un niveau clé pour un actif car il représente le niveau de volume échangé le plus élevé dans le graphique d’une crypto-monnaie, il agit comme un niveau de support / résistance fondamental.

Le plus gros actif par capitalisation boursière se négocie dans une fourchette de négociation de plus en plus étroite depuis la saga FTX en novembre 2022. Contrairement à la croyance populaire, le prix du Bitcoin pourrait poursuivre sa hausse face à l’USD.

L’expert a été cité: