Les baleines Ethereum prédisent un bain de sang dans le pari altcoin sur la baisse du prix des ETH en dessous de 400 $ | Cryptomonnaie

Les grands investisseurs du portefeuille du réseau Ethereum parient sur la baisse du prix de l’ETH au niveau de 400 $ via des options de vente.

Une commande a été passée pour 26 000 options de vente ETH avec un prix d’exercice de 400 $, les options expirent le 30 juin 2023.

Le prix de l’ETH doit dépasser la résistance entre le niveau de 1 300 $ et 1 400 $ pour sortir de sa tendance à la baisse.

Ethereum, le deuxième actif par capitalisation boursière, risque de décliner. Sur la base des données sur les options, l’ETH devrait chuter au premier semestre 2023. Les analystes conservent leurs perspectives baissières sur l’actif.

Les baleines Ethereum sont baissières sur l’altcoin

Les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Ethereum s’attendent à ce que le prix de l’ETH chute à 400 $. Colin Wu, un journaliste chinois, a récemment partagé les détails d’une commande importante de 26 000 options de vente ETH avec un prix d’exercice de 400 $, avec une date d’expiration du 30 juin.

Cela implique que les baleines s’attendent à ce que le prix de l’altcoin chute au premier semestre 2023. Les commerçants pensent qu’il s’agit d’un comportement de gestion de la queue des crypto-baleines.

Données BloFin sur les baleines Ethereum

@TeddyCleps, analyste et trader, affirme qu’Ethereum teste et reteste la résistance depuis huit mois. L’ETH n’a pas réussi à le casser et la tendance haussière actuelle n’est pas durable et l’altcoin est susceptible de dépasser son support.

Il existe deux scénarios probables dans Ethereum. Dans le premier scénario, le prix de l’ETH atteint le niveau de 1 280 $ et dans le second 1 480 $ est la cible de l’altcoin.

Tableau des prix ETH/USDT

Les développeurs de l’écosystème Ethereum lors du premier appel All Core Developers Execution (ACDE) ont convenu de fixer « provisoirement » le calendrier pour Shanghai pour mars 2023. Le prochain appel ACDE sera mis en ligne le 19 janvier et le hard fork d’Ethereum à Shanghai est le premier changement radical sur le réseau après la transition de la preuve de travail à la preuve de participation.

Le nombre de validateurs Ethereum devrait dépasser les 500 000 en 2023. Sur la base des mesures en chaîne, le taux d’émission de nouvelles pièces d’Ethereum a considérablement baissé. Le réseau fonctionne sous l’algorithme de consensus PoS depuis plus de trois mois et la communauté anticipe le hard fork de Shanghai et le déverrouillage du jeton ETH.