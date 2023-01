Litecoin offre 12% de gains aux détenteurs de LTC, trois raisons pour lesquelles l’altcoin a un potentiel haussier | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin est sur le point de sortir du canal ascendant après que la moyenne mobile exponentielle de 50 jours soit passée en dessous de l’EMA de 200 jours.

LTC a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours des deux dernières semaines et les perspectives sur l’altcoin restent optimistes.

Les traders sont prêts à pousser Litecoin vers son objectif de 85,03 $, après être sorti de son canal ascendant.

Litecoin, la crypto-monnaie peer-to-peer décentralisée, est en passe de sortir de son canal ascendant. LTC a réalisé des gains de 16% au cours des deux dernières semaines et les perspectives sur l’altcoin restent optimistes.

Le prix du litecoin se prépare à une cassure haussière

Litecoin, la crypto-monnaie de paiement est en passe de sortir de son canal ascendant. Le jeton de paiement peer-to-peer est actuellement dans une tendance haussière. LTC a affiché des gains constants pour ses détenteurs, deux semaines de suite.

Le graphique Litecoin ci-dessous montre le potentiel haussier de LTC. L’objectif pour la pièce de paiement est de 85,03 $. La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours a récemment dépassé les 200 jours dans un indicateur haussier, la croix d’or.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum, se situe actuellement à 59,77, proche du territoire neutre. Cela signale qu’il existe un potentiel haussier pour le Litecoin et les détenteurs peuvent s’attendre à la poursuite de la tendance haussière. RSI signale une pression d’achat croissante sur Litecoin.

Tableau des prix LTC/USDT

Michäel van de Poppe, analyste crypto et trader, pense que LTC est prêt pour une cassure haussière et il est ouvert depuis longtemps avec l’objectif de 78,39 $ et 85,03 $. Avec des achats soutenus, Litecoin pourrait continuer à augmenter et dépasser la ligne de tendance supérieure, une clôture au-dessus du niveau de 80 $ pourrait valider la thèse haussière.

Litecoin devrait faire face à des résistances entre 80 $ et 101 $. L’actif pourrait trouver un support à l’EMA de 50 jours à 73,48 $ et à l’EMA de 200 jours à 70,84 $. En dessous du niveau de 70 $, le jeton de paiement pourrait chuter pour atteindre 63,7 $.

Les perspectives sur Litecoin sont donc haussières pour la semaine et une baisse sous les 71 $, la ligne de tendance inférieure du canal ascendant impliquerait une inversion de tendance baissière du jeton.