Voici pourquoi Ethereum Classic a connu un rebond massif de son prix avec la simulation de hashrate | Cryptomonnaie

Le taux de hachage d’Ethereum Classic a rebondi avec un pic d’activité du réseau et les experts pensent que l’altcoin est susceptible de grimper plus haut.

ETC enregistre une forte hausse des prix généralement toutes les quelques semaines, le dernier pic de ce type a été noté le 4 janvier.

La montée en puissance du jeton de plate-forme informatique décentralisée a signifié qu’il a surpassé de grands actifs comme Bitcoin et Ethereum.

Ethereum Classic, une plate-forme informatique open source décentralisée basée sur la blockchain a connu une flambée de son prix. ETC a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours des dernières 24 heures.

Le prix Ethereum Classic a rebondi massivement, voici pourquoi

Ethereum Classic (ETC), une crypto-monnaie basée sur la blockchain qui permet aux développeurs de créer et de déployer des contrats intelligents, similaires au réseau Ethereum, a récemment connu une flambée massive de son prix.

Le taux de hachage du réseau Ethereum Classic a diminué tout au long de décembre 2022 et a pivoté vers la fin. Alors que les experts attendent une reprise majeure du hashrate d’ETC, une légère hausse démontre un changement dans l’activité des mineurs.

Le pic du taux de hachage indique la rentabilité des mineurs et une augmentation significative des transactions.

Taux de hachage ETC

Les transactions ETC ont augmenté au cours des deux derniers jours. L’augmentation du volume a atteint un nouveau sommet mensuel et le prix d’Ethereum Classic a généré des gains de près de 12 % pour les détenteurs du jour au lendemain. L’augmentation du volume s’est donc accompagnée d’une hausse massive du prix des ETC.

Le prix ETC est passé de 16,40 $ à 20,14 $ au cours des deux dernières semaines. Les perspectives de prix sur le jeton sont haussières alors que la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours a dépassé l’EMA à 200 jours, dans une croix dorée. Cela indique que l’actif est prêt à grimper et indique généralement une inversion de tendance haussière.

Avec un indice de force relative (RSI) à 73,65, ETC est en territoire de surachat.

Tableau des cours ETC/USD

Une baisse en dessous de la ligne de tendance inférieure du canal ascendant pourrait invalider la thèse haussière du prix ETC. Une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure du canal ascendant dans le graphique ci-dessus pourrait faire grimper le prix de l’ETC et soutenir la thèse haussière du jeton de plate-forme de contrat intelligent décentralisé Ethereum Classic.