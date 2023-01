Dogecoin est le quatrième crypto le plus populaire utilisé pour les transactions BitPay, voici à quoi s’attendre du prix DOGE | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin est sur la bonne voie pour générer des gains à deux chiffres pour les détenteurs, car la pièce meme se classe au quatrième rang des crypto-monnaies les plus populaires sur BitPay.

BitPay est l’un des plus grands processeurs de paiement au monde, et DOGE est sur la bonne voie pour assister à un pic de son utilité et de son adoption.

Le prix Dogecoin est sur le point de sortir de la résistance à sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours à 0,07203 $.

Dogecoin, la plus grande pièce de mème de l’écosystème crypto, est sur la bonne voie pour générer des gains à deux chiffres pour les détenteurs. BitPay, l’un des plus grands processeurs de paiement cryptomonnaie, révèle que DOGE est la quatrième plus grande crypto-monnaie en termes d’utilisation.

Lisez aussi: Les traders XRP ciblent 0,35 $ alors que la bataille juridique SEC contre Ripple atteint sa dernière échéance

Dogecoin se classe au premier rang en termes de popularité parmi les utilisateurs de BitPay

Dogecoin, une pièce de monnaie sur le thème Shiba-Inu avec une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars, est l’une des crypto-monnaies les plus populaires sur le processeur de paiement BitPay. BitPay est un fournisseur de services de paiement Bitcoin et crypto basé à Atlanta, fondé en mai 2011.

D’après les données du processeur de paiement cryptomonnaie BitPay, DOGE est actuellement la quatrième crypto-monnaie la plus populaire utilisée pour les transactions dans BitPay, l’un des principaux processeurs de paiement cryptomonnaie.

Compte de paiement BitPay par crypto

Dogecoin a trouvé un pic dans son utilité et son adoption, 6,17 % de toutes les transactions BitPay impliquent l’utilisation de DOGE.

Le prix Dogecoin est sur la bonne voie pour s’attaquer à la résistance à 0,0720 $

La huitième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est en passe de sortir de son canal descendant. La moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA) agit actuellement comme résistance pour la pièce meme. Il est dans une tendance baissière et C, 0,0790 $ est la cible de la huitième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Tableau des prix DOGE/USDT

Comme on le voit dans l’indice de force relative (RSI), l’indicateur de momentum se lit à 53,42, l’actif est dans la zone neutre. Le canal descendant a deux niveaux clés, A où le prix a baissé, 0,0864 $ et B où le prix DOGE a atteint la ligne de tendance inférieure formant le canal descendant à 0,0712 $.

Le prix DOGE est prêt à cibler le niveau de 0,0790 $. Une baisse en dessous de 0,0712 $ pourrait invalider la thèse haussière du tueur de Shiba Inu.