Les traders XRP ciblent 0,35 $ alors que la bataille juridique SEC contre Ripple atteint sa dernière échéance | Cryptomonnaie

Le prix XRP est sur la bonne voie pour sortir de la formation du triangle symétrique et atteindre l’objectif de niveau de 0,3566 $.

La bataille juridique SEC contre Ripple approche à grands pas de sa date limite alors que la juge Analisa Torres se prépare à rendre son verdict.

Les indicateurs économiques américains continuent de fournir l’altcoin et le large support du marché de la cryptomonnaie, le rapport sur l’emploi et le PMI ISM non manufacturier ont stimulé la demande.

XRP, la sixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et le jeton natif de l’écosystème Ripple est sur la bonne voie pour une cassure haussière. L’altcoin vise le niveau de 0,3566 $ après avoir rompu la formation du triangle symétrique. L’affaire SEC c. Ripple approche à grands pas de son verdict final et les deux parties se préparent à déposer leurs requêtes.

Les traders XRP ciblent le niveau de 0,35 $ alors que l’altcoin se prépare à une cassure haussière

Les traders XRP pensent qu’une cassure par rapport au niveau de 0,3423 $ est probable car l’altcoin se négocie près de la ligne de tendance supérieure formant le triangle symétrique. Alors que le prix du XRP se déplace entre deux lignes convergentes, les experts attendent une cassure haussière de l’altcoin.

Avec une capitalisation boursière de 17,3 milliards de dollars, les traders XRP sont sur la bonne voie pour faire grimper l’altcoin. Les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Ripple ont commencé à accumuler l’altcoin grâce à la récente baisse de son prix. Après avoir ramassé des jetons XRP, les baleines sont susceptibles d’augmenter leur activité et de s’engager dans des prises de bénéfices une fois que la pièce de versement a atteint un sommet local.

Tableau des prix XRP/USDT

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix du XRP se déplace entre deux lignes convergentes et se trouve dans une formation triangulaire symétrique. A et B sont deux niveaux clés du graphique, à 0,3926 $ et 0,3287 $. Le prochain objectif haussier de l’altcoin est de 0,3566 $.

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum et il se lit actuellement à 49,44. Le XRP est proche du niveau neutre, il n’y a pas de divergence haussière ou baissière dans le RSI. La moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA) agit actuellement comme résistance pour l’altcoin et l’EMA de 200 jours est la prochaine résistance à 0,3590 $.

Mises à jour du procès SEC contre Ripple et à quoi s’attendre

Le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission, s’est engagé dans une bataille juridique avec le protocole de transfert de fonds transfrontalier en décembre 2020. Le bras de fer juridique prolongé entre le régulateur et le géant du paiement se poursuit et la juge Analisa Torres est sur le point de partager son verdict final sur la question. Les deux parties ont récemment déposé leurs requêtes avant le 4 janvier.

Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple espère que l’année 2023 verra une percée dans la clarté réglementaire pour l’industrie de la cryptomonnaie aux États-Unis. Garlinghouse a partagé ses réflexions sur le début du 118e Congrès et a déclaré qu’il était prudemment optimiste car le support à la réglementation est « bipartisan et bicaméral ».