L’effondrement de FTX entraîne des pertes au quatrième trimestre 2022 alors que les piratages anéantissent 3,7 milliards de dollars du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

FTX et BNB Chain étaient responsables d’environ 75,3 % de toutes les pertes constatées entre octobre et décembre 2022.

Immunefi a rapporté que sur les pertes globales de 3,9 milliards de dollars en 2022, 3,7 milliards de dollars ont été perdus uniquement à cause des piratages.

Le prix de la TTF a atteint un nouveau plus bas historique car l’impact de la procédure de faillite n’a entraîné aucune reprise.

FTX a non seulement entraîné des pertes inimaginables cette année, mais a également dominé le marché dans la même catégorie. Cependant, selon le rapport d’Immunefi, la plupart des pertes ne sont même pas nées de FTX mais ont toujours dominé l’espace crypto.

FTX a mené les pertes au quatrième trimestre

FTX s’est effondré en novembre, déclenchant l’un des plus gros crashs constatés sur le marché de la cryptomonnaie depuis sa création. Mais selon le dernier rapport d’Immunefi, environ 1,2 milliard de dollars de pertes provenaient de la seule chaîne FTX et BNB, ce qui représente plus de 75 % des pertes du quatrième trimestre.

Dans l’ensemble, au cours des 12 derniers mois, le marché semble avoir vu beaucoup de choses, entraînant des pertes totales d’une valeur de 3,9 milliards de dollars. La principale cause de ces pertes, bien que semble être le piratage. Les piratages représentaient environ 92,6 % des 3,9 milliards de dollars, entraînant des pertes s’élevant à 3,7 milliards de dollars.

De plus, parmi toutes les chaînes de blocs de crypto-monnaie, la chaîne BNB et Ethereum étaient la chaîne principalement ciblée. Plus de la moitié des attaques de blockchain se sont concentrées sur ces chaînes, la chaîne BNB ayant subi 18 incidents tandis qu’Ethereum a été témoin de 14 incidents. Ensemble, ils ont subi 64% de toutes les attaques de blockchain en 2022.

Commentant la croissance des pertes, le PDG d’Immunefi Mitchell Amador a déclaré:

« 2022 nous rappelle l’importance de donner la priorité à la sécurité et de mettre en œuvre des mesures solides et cohérentes à l’approche de 2023. En identifiant et en traitant de manière proactive les vulnérabilités, nous pouvons protéger la communauté contre les préjudices et renforcer la confiance sur le terrain. Alors que nous rendons l’industrie plus sûre, tout le reste peut prospérer.

Le prix FTT plonge encore plus bas

Le prix FTT est de nouveau tombé sous la barre des 1 $ alors que la crypto-monnaie a glissé pour se négocier à 0,916 $. Malgré une hausse de 12 % il y a 48 heures, l’altcoin est resté en baisse, se rapprochant de son plus bas historique de 0,834 $.

Graphique FTT/USD sur 4 heures

En effet, malgré les développements positifs dans le cas FTX, le prix reste inchangé. Comme l’a rapporté Netcost-Security, la branche américaine de FTX et les liquidateurs ont signé un accord de coopération pour faciliter la procédure de faillite, mais le prix FTT est resté inchangé.